¿De qué trata “Enamorándose de la inocencia”? el K-Drama protagonizado por Jung Kyung Ho

“Enamorándose de la inocencia” (Falling for innocence, 2015) es un K-Drama que combina romance, comedia y un profundo viaje emocional a través de la vida de un hombre que lucha por redimir su alma mientras enfrenta los oscuros secretos de su pasado.

La serie, protagonizada por Jung Kyung Ho y Kim So Yeon, una ingenua y amable secretaria, se desarrolla con una mezcla de tensión, ternura y giros dramáticos que mantienen a los espectadores cautivos hasta el último episodio.

Jung Kyung Ho es un reconocido actor surcoreano, nacido el 31 de agosto de 1983 en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Ha participado en proyectos como Time Between Dog and Wolf (Tiempo entre perro y lobo, 2007), Simile, You (Tú, sonríe; 2009), Aterrizaje de emergencia a tu corazón (2019) y Pasillos de Hospital (2020).

Su compañera, Kim So Yeon es una actriz conocida por su versatilidad en una variedad de géneros. Uno de sus papeles más destacados fue en el drama Todo sobre Eva (2000), donde interpretó a una mujer ambiciosa, lo que le permitió ganar reconocimiento en la industria. Además, ha participado en proyectos de televisión como El Ático: Guerra en la vida (2020-2021), La fuga de los siete (2023) y Un negocio virtuoso (2024).

La serie es dirigida por Ji Young Soo de Enamoramiento de alta gama (2015) y está escrita por Yoo Hee Kyung de Bienvenidos a la Vida (2019). Se transmitió del 03 de abril al 23 de mayo de 2015 a través de la cadena de televisión JTBC.

¿Cuál es la historia de “Enamorándose de la Inocencia”?

“Falling for Innocence” es un K-Drama que mezcla romance, comedia y una profunda reflexión sobre el cambio personal. La historia sigue a Kang Min Ho (Jung Kyung Ho), un hombre frío y ambicioso que trabaja como ejecutivo en una poderosa empresa financiera. Min Ho lleva una vida llena de poder y control, pero todo cambia cuando se entera de que está enfermo. Este diagnóstico lo obliga a replantearse su vida y sus prioridades.

La historia toma un giro importante cuando Min Ho conoce a Kim Soon Jung (Kim So Yeon), una mujer sencilla y amable que trabaja en la misma empresa. Aunque al principio Min Ho no muestra interés en ella, pronto se ve atraído por su forma de ser, lo que despierta en él un cambio emocional.

A medida que la relación entre ambos avanza, Min Ho empieza a cuestionar su vida, su ambición y lo que realmente importa. Soon Jung, por su parte, también se ve atrapada en este enredo emocional y tiene que lidiar con sus propios sentimientos.

Pero el drama no se queda solo en la relación entre Min Ho y Soon Jung. Otro personaje importante es Joon Hee (Yoon Hyun Min), quien también trabaja en la empresa y se enamora de Soon Jung.

Joon Hee es un hombre amable, cariñoso y mucho más abierto que Min Ho, por lo que Soon Jung se siente atraída por su sinceridad. A lo largo de la serie, se genera una especie de triángulo amoroso, ya que Soon Jung se encuentra atrapada entre el amor de un hombre en proceso de cambio y Joon Hee, quien la quiere sin reservas.

Al final de la serie, Min Ho logra una redención personal y aunque su enfermedad le impide tener un futuro largo, su cambio interno es profundo. Soon Jung también crece como persona, aprendiendo a luchar por su felicidad y a ser más valiente. Ambos personajes logran encontrar la paz y el amor, pero no sin antes superar grandes obstáculos. “Falling for Innocence” es una historia sobre el poder del cambio personal, el amor y la superación de los propios miedos.

¿Dónde ver “Enamorándose de la inocencia” desde México?

“Enamorándose de la inocencia” está disponible en plataformas de streaming como Rakuten Viki, donde se puede disfrutar con subtítulos en español. La serie cuenta con 16 episodios, cada uno de aproximadamente 60 minutos. Los giros de la trama, los personajes complejos y las interpretaciones destacadas hacen de esta serie una opción imperdible para los fanáticos del K-Drama.