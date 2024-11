Tras muerte de Ernestina Sodi, Thalía anuncia retiro de redes: “Necesito sanar”

Thalía se retira temporalmente de redes sociales tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi (X)

Thalía ha decidido alejarse temporalmente de las redes sociales tras el fallecimiento de su hermana, Ernestina Sodi, el pasado 8 de noviembre.

La noticia fue compartida por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil momento.

El funeral de Ernestina se llevó a cabo el 11 de noviembre en la Ciudad de México y contó con la presencia de la familia y amigos más cercanos.

La reconocida cantante y actriz mexicana viajó a la capital mexicana para despedir a su hermana, quien había estado hospitalizada durante varias semanas con un pronóstico reservado.

El funeral de Ernestina Sodi se realizó en la Ciudad de México el 11 de noviembre (Archivo)

En su reciente mensaje en redes sociales, Thalía agradeció a sus seguidores, conocidos como “ThalyFans”, y al público en general por sus oraciones y el apoyo emocional brindado a su familia.

“Amados ThalyFans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros. Gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz. A los medios, gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado, y gracias a todos por su sincero pésame. Una vez más, gracias por siempre estar. Los amo”, escribió la intérprete de Amor a la mexicana, acompañando sus palabras con fotografías junto a su hermana.

El anuncio de su retiro temporal de las plataformas digitales se produjo poco después de que Thalía asistiera al Panteón Francés, donde se presume que descansarán los restos de Ernestina Sodi.

Durante su visita, Thalía evitó dar declaraciones a la prensa y agradeció posteriormente el respeto mostrado por los medios ante su deseo de guardar silencio.

Thalía viajó a México para despedir a su hermana tras semanas de hospitalización (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La pérdida de Ernestina Sodi ha sido un golpe significativo para Thalía, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir su preocupación por la salud de su hermana en las semanas previas a su fallecimiento.

La decisión de alejarse de las redes refleja la necesidad de la cantante de encontrar un espacio de tranquilidad y reflexión en medio del duelo.

Thalía no ha sido la única hermana de Ernestina que colocó un mensaje en sus perfiles sociales, pues Laura Zapata, con quien la fallecida no tenía la mejor relación, también escribió al respecto.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean”.