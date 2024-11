Novia pide ‘ride’ a motociclista para no llegar tarde a su boda en Guadalajara; caso se hace viral

Mario, fue el ángel que le ayudó en llegar a su boda tras ir retrasada por el tráfico. (TikTok / @nicolemunozs)

El matrimonio, para muchas mujeres, simboliza un compromiso profundo y un acto de amor hacia su pareja. Pero, ¿qué ocurre cuando los planes se complican el día de la boda? Esto fue exactamente lo que vivió Nicole Muñoz, quien protagonizó un suceso que rápidamente se volvió viral en TikTok.

El día que debía ser el más feliz de su vida, Nicole se encontraba atrapada en un intenso tráfico en las calles de Guadalajara. A bordo de un auto rentado y acompañada por su abuelita, el recorrido que usualmente tomaría 25 minutos se convirtió en una pesadilla debido a un embotellamiento. A pesar de haber salido con una hora de anticipación, el tráfico en el centro de Jalisco parecía no dar tregua.

“Literal yo iba camino a mi boda, pero estábamos totalmente detenidos. Mi desesperación fue tal que pensé en caminar los 15 minutos que me marcaba el mapa hasta el salón, aunque sabía que eso significaba llegar sudada y cansada”, relató Nicole en su video viral. Fue en ese momento que, al escuchar el ruido de una motocicleta cercana, tomó una decisión poco convencional.

Aseguró que de las prisas no le pidió su número para darle una recompensa. (TikTok / @nicolemunozs)

Nicole bajó la ventana y, sin pensarlo dos veces, pidió ayuda al motociclista que pasaba. “Le expliqué mi situación y, afortunadamente, él accedió a llevarme hasta el lugar de mi boda”, narró. Sin tiempo que perder, subió a la moto con su vestido blanco, lista para una entrada poco ortodoxa. El motociclista, identificado más tarde como Mario, buscó la mejor ruta, subiendo incluso a las banquetas para sortear el tráfico. “Iba a buena velocidad, aunque me pidió que le avisara si necesitaba que fuera más despacio”, detalló la novia.

A pesar de todos los contratiempos, Nicole llegó a la iglesia 45 minutos tarde, pero a tiempo para decir “sí, acepto”. La historia no terminó ahí, pues Nicole recurrió a TikTok para buscar al misterioso motociclista y agradecerle su amable gesto. “Neta, ayúdenme a encontrar a este sujeto. Le estoy muy agradecida por ayudarme a llegar a tiempo a mi boda”, pidió en su video, el cual rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios.

La comunidad en TikTok respondió con entusiasmo, y finalmente Nicole logró encontrar a Mario. En un segundo video, la novia explicó cómo varios impostores intentaron hacerse pasar por él, pero ninguno logró convencerla. “Mario fue súper amable y me ayudó desinteresadamente. Cuando finalmente lo encontré, le ofrecí una recompensa, pero él la rechazó y me pidió que en su lugar le ayudara a promocionar su negocio de autopartes para motocicletas y carros”, explicó.

La historia se viralizó y logró encontrar a Mario, el motociclista. (TikTok / @nicolemunozs)

El acto de solidaridad de Mario y la historia de Nicole resonaron entre los usuarios de redes sociales, quienes elogiaron la amabilidad del motociclista. Comentarios como “Ese tipo vive en el año 2050″ y “Qué buen corazón tiene” inundaron la publicación. La historia es un recordatorio de cómo un pequeño acto de bondad puede hacer una gran diferencia en los momentos importantes de la vida.

Nicole, finalmente, pudo disfrutar de su día especial gracias a la ayuda de un desconocido que no dudó en echarle una mano cuando más lo necesitaba. Como ella misma lo dijo: “No importa cuán desesperada estaba, la solidaridad de Mario me hizo llegar a tiempo. No lo olvidaré jamás”.