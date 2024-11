“No estoy convencida de la legitimidad”: Adriana Dávila cuestiona triunfo de Jorge Romero en elección del PAN

(Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

La exsenadora Adriana Dávila expresó su desacuerdo con el reciente proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) en sus primeras declaraciones luego de que se diera a conocer el resultado de la elección en donde Jorge Romero fue declarado como el nuevo virtual dirigente.

En un video publicado en su cuenta de X, Dávila aseguró que el proceso careció de transparencia y se inclinó hacia prácticas antidemocráticas, lo que, en su opinión, pone en riesgo los valores y la unidad del partido.

En la jornada de elección interna del PAN, realizada bajo la supervisión de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN), Jorge Romero Herrera, diputado federal por la Ciudad de México, obtuvo la mayor votación para asumir la dirigencia nacional. Según el conteo presentado al concluir la jornada, el 92 por ciento de las mesas receptoras —1,347 mesas, equivalentes al 99.8 por ciento del total— registraron 120,848 votos, de los cuales Romero alcanzó 96,533, equivalente al 79.9 por ciento, mientras que Adriana Dávila sumó 24,315 votos, el 20.1 por ciento. La participación de militantes alcanzó un 45 por ciento del padrón nacional.

En su mensaje, Adriana Dávila subrayó que su desacuerdo no se limita al resultado a favor de Jorge Romero, sino a la forma en que se llevó a cabo la elección. Dávila describió el proceso como “una elección inequitativa”, en la que “se violó la legitimidad”.

Para la exlegisladora, “el modelo de partido de los padroneros con el código genético marca ‘Yunes’ no le sirve a México”. Dávila acusó a ciertos liderazgos de consolidar un modelo “simulador, tramposo, corrupto y ruin”, que, en su opinión, beneficia solo a unos cuantos y afecta tanto a la militancia como a la sociedad.

“No estoy convencida de la legitimidad del proceso”, señaló Dávila, indicando que las actas y los números que recibió durante la jornada definen un resultado en favor de su contrincante, pero aún así plantean serias dudas sobre la transparencia de la elección. Para la panista, el blanquiazul enfrenta un problema estructural en el que, afirmó, “las cargadas no entusiasman, las nóminas del gobierno no son suficientes para convocar, las almas no se mueven con dinero, sino con conductas dignas de ser imitables”.

En su opinión, la abstención de alrededor del 70% de los militantes es una señal clara de descontento, por lo que criticó que su oponente se sintiera orgulloso, indicando que el alto abstencionismo evidencia un mensaje de la militancia que debe tomarse en cuenta.

Para Dávila, el modelo actual del PAN responde a un esquema que “no funciona” y que ha sido construido en la última década por liderazgos que, según ella, están lejos de los valores históricos del partido. “No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín”, añadió Dávila, señalando que el rumbo actual podría alejar aún más al PAN de sus principios fundacionales.

A pesar de sus críticas, Adriana Dávila enfatizó que su intención no es dividir al PAN, sino señalar las deficiencias del proceso para promover una autocrítica que permita al partido recuperar su esencia. “No deseo la división ni la muerte de Acción Nacional, pero la sumisión ante la mentira es cobardía, el silencio ante la injusticia es complicidad”, afirmó.

El objetivo, según explicó, es reavivar los valores del PAN y retomar el legado de un partido que nació exigiendo democracia para la justicia en la libertad. Para Dávila, estos valores solo pueden fortalecerse si el PAN atiende la desconfianza de sus militantes y adopta prácticas de participación equitativas y transparentes. “No dejaremos de ser congruentes con lo que somos y creemos; hablaremos siempre con la verdad”, subrayó, comprometiéndose a seguir defendiendo una visión democrática para el partido.

Agregó que será en los próximos días cuando, una vez cotejadas las actas con los resultados oficiales y hacer un balance sobre lo sucedido en el proceso, decidirá el contenido de su convocatoria para saber qué sigue.

Información en desarrollo....