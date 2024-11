Laura Pausini niega conocer a Marilyn Cote, la abogada que fingía ser psiquiatra en Puebla

(Captura de pantalla)

Después de que el gremio médico de Puebla desenmascaró a Marilyn Cote, la historia se hizo sumamente viral y llegó a oídos de Laura Pausini, quien aclaró en Instagram que no tiene relación alguna con ella, pero asumió que tal vez era una fan.

Los admiradores de la cantante italiana acudieron a su Instagram para preguntarle directamente si conocía a una mujer de nombre Marilyn Cote, al tratarse de una artista de talla internacional, era poco probable que respondiera un cuestionamiento como ese; sin embargo, la insistencia fue tanta, que finalmente respondió.

“Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?” escribió en un comentario de Instagram desde su cuenta oficial.

Cabe señalar que en sus publicaciones, Marilyn Cote solía hacer muchas ediciones de fotografías, algunas con otros doctores, otras con perros y también usó al hospital Fifty Doctors para hacerlo pasar por su consultorio, incluso hizo un retrato “con” Eros Ramazzotti, la supuesta especialista incluso se decía originaria de Italia, pero la realidad es que nació en Tlaxcala.

En sus fotos con Laura Pausini, la abogada escribió mensajes agradeciéndole como a una amiga, aunque podría ser una admiradora que le quiere agradecer por su música, se asume que pretendía presumir que sí la conocía y eran cercanas.

Cofepris ya investiga a Marilyn Cote

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha iniciado una investigación sobre Marilyn Cote, quien ha sido señalada por ejercer la psiquiatría sin los permisos y certificaciones requeridos, según informó el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Esta acción se produce tras el cierre de sus consultorios en las torres médicas del Hospital Mac por parte de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de la Secretaría de Salud de Puebla.

El gobernador Céspedes destacó que la Fiscalía ya está trabajando en el caso por posible usurpación de funciones. “Esperamos resultados de la investigación”, afirmó. Además, mencionó que se revisará el proceso mediante el cual los municipios otorgan licencias de funcionamiento, enfatizando la importancia de verificar la autenticidad de los títulos y cédulas profesionales de quienes ejercen profesiones de salud.

Por otro lado, la plataforma Doctoralia, conocida por conectar pacientes con médicos, se ha deslindado de cualquier relación con Cote. La empresa aseguró que cuenta con filtros de seguridad para verificar a los profesionales que se anuncian en su sitio web y confirmó que Cote no formó parte de su red de especialistas.