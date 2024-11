¿De qué trata “Las Hermanas”?, K-drama en Netflix que reinventa “Mujercitas”, el clásico de Louisa May Alcott

La serie está escrita por Jung Seo Kyung. (Crédito: Netflix)

“Las Hermanas” (Little Women, 2022) se ambienta en los suburbios de la vibrante ciudad de Seúl, con su mezcla de lujo y pobreza extrema, sirve como el telón de fondo perfecto para la historia protagonizada por Kim Go Eun, Nam Ji Hyun y Park Ji Hoo, quienes viven en condiciones humildes y enfrentan los desafíos de sobrevivir en una sociedad altamente competitiva y desigual.

La actriz, Kim Go Eun es conocida por su participación en Cheese in the trap (Queso en la trampa, 2016), Guardián: el gran Dios solitario (2016), El rey: Eterno monarca (2020), Las células de Yoo Mi (2021); además de películas como Canola (2016), donde interpreta a una estudiante de secundaria llamada Hye Ji.

Nam Ji Hyun inició su carrera desde muy joven, debutando como actriz infantil en La Leyenda de la Espada Perdida (2005). Desde entonces, ha trabajado en varias producciones populares de K-dramas como El rey de las compras, Louie (2016), Amor en Conflicto (2017), 100 Días de mi principe (2018), The Witch´s Diner (El restaurante de la bruja, 2021) y Good Partner (Buen socio, 2024).

También podemos ver en escena a Park Ji Hoo, quien es actriz conocida por su talento en dramas y películas como House Of Hummingbird (Casa del Colibrí, 2018), The Witness (El testigo, 2018), Un mundo maravilloso (2019) y Estamos muertos (2022).

La serie es dirigida por Kim Hee Won de La reina de las lágrimas (2024) y está escrita por Jung Seo Kyung. Fue transmitida del 03 de septiembre al 09 de octubre de 2022 por la cadena de televisión de tvN.

Las hermanas - Tráiler - Netflix

¿Por qué debes ver “Las Hermanas”?

El K-drama Las Hermanas (Little Women, en inglés), lanzado en 2022, es una reinterpretación moderna de la famosa novela de Louisa May Alcott, aunque con una narrativa mucho más oscura y adaptada a la sociedad surcoreana contemporánea.

La serie sigue la historia de tres hermanas, Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) y Oh In Hye (Park Ji Hoo), quienes crecen con pocas posibilidades y enfrentan dificultades financieras y sociales. Las jóvenes luchan por sobrevivir y encontrar su lugar en un mundo hostil, mientras intentan mantenerse unidas a pesar de las pruebas y decisiones complicadas que se presentan en sus vidas.

La relación entre las hermanas es el núcleo de la historia. A pesar de sus diferencias de personalidad y de sus propios deseos y aspiraciones, las tres comparten un vínculo profundo y una lealtad inquebrantable. In Joo, la mayor, se siente responsable de proteger a sus hermanas y está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para darles una vida mejor. In Kyung, la segunda, es una periodista apasionada y honesta que busca la verdad a toda costa, mientras que In Hye, la más joven y talentosa, siente una mezcla de gratitud y resentimiento hacia sus hermanas, especialmente por su tendencia a tomar decisiones en su nombre sin consultarla.

In Joo se ve involucrada accidentalmente en un escándalo financiero que implica a una de las familias más poderosas y corruptas de Corea del Sur. Al descubrir 70 mil millones de wones, se enfrenta a la difícil decisión de quedarse con él para asegurar el futuro de su familia o entregarlo y exponerse a peligrosos enemigos.

A medida que las hermanas son arrastradas a una red de conspiraciones y crímenes de alto nivel, deben enfrentar la corrupción, el poder y la moralidad, cuestionando hasta qué punto están dispuestas a ir para escapar de la pobreza.

“Las Hermanas” es un intenso y emocionante drama que muestra la realidad de la lucha de clases en la sociedad coreana. Además, la serie reinventa la narrativa de la novela de 1868 y deja un mensaje de esperanza y redención a través de las protagonistas, quienes luchan por la autonomía.

La serie es una adaptación libre de la novela inglesa del mismo nombre escrita por Louisa May Alcott, publicada en 1868. Crédito: Netflix

¿Dónde puedo ver “Las Hermanas” desde México?

El K-drama Las Hermanas (Little Women) está disponible en Netflix, donde se puede ver en muchos países, incluyendo América Latina y Estados Unidos. En la plataforma de streaming puedes disfrutar de los 12 episodios, de 80 minutos cada uno, con subtítulos en varios idiomas, lo que facilita su acceso a una audiencia global.