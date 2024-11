De México para el mundo: Marcelo Ebrard presume en redes puesto número 1 para el país en exportación de cerveza

El secretario de economía celebró que México sea el país que más importa esta bebida. Crédito: Cuartoscuro

Desde hace algunas semanas, el nombre del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón se ha colocado en tendencias y es que la dependencia que encabeza confirmó que estaba de vacaciones pese a que apenas en octubre sumió al cargo. Si bien no se sabe cuándo fue que regresó a sus funciones, ha llamado la atención que este sábado 9 de noviembre celebró que México se coloca como el mayor exportador de cerveza a nivel mundial. ¿Si es un logro?

Fue a través de la red social X -antes llamada Twitter-, la vía por la que el excanciller y además exaspirante a la presidencia de México, dio a conocer cuántos millones de dólares genera la exportación de cerveza, colocando a nuestro país por encima de naciones como Países Bajos, Bélgica, Alemania o Reino Unido donde la bebida también es muy popular.

“Un éxito mexicano para empezar el día!! Buen fin!!”, escribió el secretario.

Con base a la infografía que Ebrard compartió, se puede saber que México exportó, solo en 2023 un total de 5 mil 83 millones 14 mil dólares, cantidad que rebasa por mucho a Países Bajos, que se ubica en el segundo puesto, al alcanzar la nada despreciable cantidad de dos mil 165 millones 989 mil dólares.

El tercer sitio lo ocupa Bélgica con mil 843 302 millones 302 mil dólares y tras ello Alemania con mil 335 millones 574 mil dólares anuales.

Cabe destacar que México es uno de los principales productores de cerveza a nivel mundial, destacando tanto en volumen de producción como en exportaciones.

Las cervezas mexicanas son reconocidas internacionalmente y se exportan a decenas de países. Las principales empresas cerveceras del país incluyen: Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que producen marcas icónicas como: Corona, Modelo Especial y Tecate, entre otras.

Este sector no solo es relevante por su contribución económica, sino también por su impacto en la generación de empleo y turismo.

Gobierno anterior lamentó producción de cerveza

Mientras el secretario de economía celebra que México generó miles de millones de dólares por la exportación de una de las bebidas más populares a nivel internacional, conviene recordar que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se quejó, durante sus últimos meses de gobierno, sobre la producción de cerveza en el país para que, con ello, la bebida fuera exportada.

Fue durante la conferencia de prensa matutina del 14 de febrero cuando el tabasqueño arremetió contra las productoras a las que se les dieron concesiones de agua potable para la producción de cerveza, en el marco en que el país, en especial la parte centro, atravesaba por una dura sequía.

“Para producir cerveza, por cada 100 litros de agua... un litro de cerveza, por cada 10 litros de agua ¡una caguama!, pero ni siquiera para consumo interno, primo hermano, porque no me vayan a comparar con el que no quiere que se tomen sus caguamas... para exportación, solo para exportación, ¿qué cosa es lo que se está exportando? ¡Agua!, tiene que haber ya un control”, dijo en aquella fecha.

Bajo ese tenor, es importante remarcar que la industria cervecera es una de las más importantes en México, contribuyendo significativamente a la economía del país. En términos de ganancias, el sector genera miles de millones de dólares anualmente. Esto incluye tanto las ventas internas como las exportaciones, ya que México es el mayor exportador de cerveza en el mundo.

Además de las ventas, la industria también impacta en otros ámbitos económicos, como el empleo y el turismo.