Six Flags separa temporalmente al trabajador señalado por acoso sexual en festival del terror

(Captura de pantalla FB Six Flags)

El parque Six Flags México se encuentra en los últimos días del festival del terror, evento de temporada donde dos menores de edad habrían sufrido acoso sexual.

A partir de que oscurece, muchos actores se disfrazan de zombies, monstruos y otros personajes de Halloween para asustar a los visitantes, pero uno de esos trabajadores habría acosado sexualmente a dos adolescentes de 15 y 16 años.

Es por esto que mientras se desahogan las investigaciones, Six Flags México decidió separar de su puesto al trabajador.

“Estamos al tanto de una queja relacioanda con un presunto acto inapropiado por parte de un colaborador (...) de común acuerdo, el empleado señalado dejó de prestar sus servicios a esta empresa a fin de facilitar las indagatorias”, se pudo leer en el comunicado.

Este es el comunicado de Six Flags tras el caso de supuesto acoso sexual (Six Flags)

Cabe señalar que los actores y actrices que se disfrazan para Six Flags son trabajadores temporales, es decir, sólo espantan a las personas mientras dura el Festival del Terror, el cual se desarrolla desde finales de septiembre hasta los primeros días de noviembre por Halloween y Día de Muertos.

De igual manera, es sabido que los actores del festival del terror no tienen permitido tocar a los visitantes de Six Flags; sin embargo, el sujeto disfrazado de monstruo habría atacado sexualmente a las adolescentes para luego esconderse entre los otros actores, según Carlos Jiménez. En su comunicado, Six Flags define este hecho como un “acto inapropiado”.

La Fiscalía General de Justicia ya indaga sobre el señalamiento, aparentemente el empleado tiene entre 20 y 25 años.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien a través de las redes sociales dio a conocer que las dos menores habían sido abusadas por parte de un trabajador quien, disfrazado como monstruo, cometió el delito el pasado viernes 1 de noviembre; tras ello, se dio a la fuga escabulléndose entre la multitud.

Días después, se publicó un video donde una de las víctimas narró lo ocurrido: “Durante un pasillo, caminando en un pasillo muy oscuro, y sentimos que una mano muy grande y como muy pesada entrando, desde el inicio de las pompis hasta el inicio de la vagina, y ahí es donde hace presión para arriba y hace la forma de la vagina, y jala para atrás, y hace un movimiento muy brusco que hace que nos duela”.