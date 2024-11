Quién es la influencer ‘Muñeca Diamante de Rubí' que denunció un intento de asesinato

En redes sociales, circuló un video donde la influencer habló del tema. Foto: Captura de pantalla de video de redes sociales.

Muñeca Diamante de Rubí se encuentra en tendencia en redes sociales, esto luego de que circuló un video donde explicó que intentaron asesinarla al salir de su negocio.

Al volverse tendencia en redes sociales, muchos cibernautas se preguntaron quién era Muñeca Diamante de Rubí.

Muñequita Diamante de Rubí, es una influencer de México de 53 años, quien comparte su vida en sus diferentes redes sociales principalmente Instagram y TikTok.

En los últimos años cuatro años se ha vuelto popular entre los internautas, ya que mediante estas plataformas digitales muestra los lujos de su vida cotidiana.

Muñeca Diamante de Rubí en un evento de Louis Vuitton. Foto: Instagram / muneca_diamante_derubi

Además de ser influencer es empresaria y emprendedora.

Actualmente vive en Miami y cuenta con 2.9 millones de seguidores en la red social de Instagram.

Sus atuendos, modo de vida, lujosos viajes que presume en sus historias de redes sociales, tatuajes, los sitios a donde viaja son algunos de los detalles que le llaman la atención a los seguidores de Muñequita Diamante de Rubí.

Entre las diferentes marcas que viste Muñequita Diamante de Rubí se encuentran: Chanel, Versace, Gucci, así como Louis Vuitton.

De igual manera, dichas marcas la invitan a diferentes eventos que ellos mismos realizan, lo que también presume la influencer y empresaria.

La influencer durante Año Nuevo en Dubái. Foto: Instagram / muneca_diamante_derubi

Qué le pasó a Muñeca Diamante de Rubí

Mediante sus historias de Instagram y en redes sociales, Muñeca Diamante de Rubí señaló que fue víctima de un intento de asesinato:

“Una troca blanca, doble cabina blanca me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó una arma de un calibre grande para tirarme a matar”, expresó la influencer.

Indicó que inmediatamente se dio a la fuga, incluso cruzándose los semáforos en rojo, señaló. Añadió que en el momento que escapó de los hechos, chocó contra otro carro, por lo que su vehículo era una “perdida total”.

Señaló que el carro de la persona que la intentó asesinar, también quedó inservible.

Puntualizó que hizo la denuncia con la policía sobre el vehículo que la iba siguiendo para que realizaran las investigaciones correspondientes. De igual forma, espera que se dé con la identidad y paradero de la persona que la intentó asesinar.

La influencer y empresaria, Muñeca Diamante de Rubí, expresó en redes sociales sobre intento de asesinato contra ella Crédito: X /@soyeddynieblas

Al parecer, el video de las declaraciones de Muñeca Diamante de Rubí fue tomado cuando se encontraba en un hospital, debido a las lesiones ocasionadas por los hechos mencionados.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre el estado de salud y las investigaciones por el intento de asesinato de la influencer.