De qué trata la canción “Meet Me in Mexico”, de The Drums

La agrupación originaria de Estados Unidos encontró en México un lugar libre de prejuicios para vivir el amor. (IG/thedrumsofficial)

La música acompaña a las personas en cualquier circunstancia, ya sea que pasen por algún momento doloroso, de sufrimiento o alegría y The Drums decidió escribir una canción para vivir el amor en su máximo esplendor.

A través de los versos de “Meet Me in Mexico” (Conóceme en México), los músicos decidieron hablar de cómo perciben sus emociones en su país y la transformación que hay en ellas al estar en tierra azteca, lo que muestra un cuestionamiento a la libertad y a la cultura estadounidense.

Con esto también critican la limitación en sus formas de expresión, pues notan que no pueden ser honestos con sus sentimientos como quisieran debido a que esto supondría juicios en el entorno.

Qué dice la letra de Meet Me in Mexico

Aunque la alineación del grupo se ha modificado en múltiples ocasiones, Jonny Pierce continúa como vocalista del proyecto. (IG/thedrumsofficial)

La canción de The Drums se estrenó el 15 de febrero de 2018 como un sencillo e inicia con un coro que repite constantemente “México”. Desde este primer encuentro con la melodía, el ritmo de la batería y los sintetizadores mantienen un entorno agradable. Posteriormente la letra dice:

“Yes, now you tell me how to live

But currently I don’t know

How to talk to you, with people watching

They don’t know how it feels

To be afraid to touch, the one you want the most”

(Si, ahora dime cómo vivir

pero actualmente no lo sé

¿Cómo te hablo con la gente mirando?

No saben cómo se siente

Sentir miedo de tocar a la persona que más quieres)

Con esta primera estrofa se puede entender la presión que experimentan los integrantes que al sentirse agobiados constantemente llegan al punto de vivir sus emociones de manera incómoda, por lo que después repiten “México” y lo establecen como un lugar de escape, un refugio en el que es posible ser honestos sin tener miedo de ser juzgados.

Al tener el país como un santuario en el que pueden expresar su amor sin restricciones deja de ser un destino y se convierte en una oportunidad e incluso en un símbolo de libertad y autenticidad.

Después la melodía continúa con algunos versos en español mezclados con coros en inglés en los que dicen no poder bailar ni festejar con “los gringos”, lo que se contrapone a los versos vinculados con México.

Escape

No puedo bailar con estos gringos locos

We can’t escape

No puedo festejar con estos tontos gringos

I want to love you a specific way

This is code for meet me in Mexico

I want you to love me a specific way

Can we go down to Mexico

(Quiero amarte de una manera específica

Este es el código para encontrarme en México.

Quiero que me ames de una manera específica

¿Podemos ir a México?)

La conclusión del tema llega con el coro “Oh oh oh México” mismo que se repite y se desvanece paulatinamente mientras los efectos complementan la armonía de la canción con diferentes figuras rítmicas.

Historia de The Drums y Meet me in Mexico

La agrupación estadounidense además de inspirarse en México encontró un público sólido. (Wikipedia/JuanPerez20)

La agrupación ha sufrido cambios con el paso del tiempo y el único integrante que se mantiene desde su creación es Jonny Pierce, quien recuerda poner este nombre a la agrupación en un momento en el que circunstancias como no tener dinero suficiente para comprar una batería y la casualidad fueron parte fundamental.

En entrevista con Radio Fórmula el cantante dijo no haber respondido esa pregunta hace mucho tiempo y mencionó que después de mudarse a Nueva York regresó a Florida y no tenía mucho dinero ni un set de baterías.

“Compramos un bajo, una guitarra, un sintetizador y un micrófono que apestaba... Era muy divertido llamarnos The Drums sin tener una batería cuando era clásico tener una como grupo”.

Después de tener un buen comienzo, diferentes motivos llevaron a la agrupación a sufrir varias modificaciones pero esto no fue impedimento para que Jonny Pierce continuara con el proyecto. Es así que en 2018 lanza “Meet Me In Mexico”, un sencillo que buscaba ayudar en la reconstrucción del país luego de que temblores afectaran al territorio azteca.

Las ganancias que recaudó la compra de la canción se destinaron a ReConstruir México y Lago Tanganica 67, organizaciones que ayudaron en el proceso de reconstrucción de los edificios afectados por los movimientos telúricos.