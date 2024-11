“Si me los encuentro los escupo”; Adrián Marcelo arremete contra Brenda y Mario Bezares por traición en LCDLF

Adrián Marcelo arremetió contra Mario y Brenda Bezares durante una participación en el programa de Mike Salazar. (adrianmarcelo10, mariobezaresoficial / Instagram)

Adrián Marcelo enfrenta a la cultura de la cancelación arrojando gasolina a la hoguera que pretende incinerar su carrera. El youtuber y su compinche, Iván Fematt ‘La Mole’, asistieron a Zona de Desmadre, programa de Internet del presentador Mike Salazar. La conversación, que apuntó a distintas direcciones, se volvió controversial cuando el comediante recordó su participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFMX), y se descargó contra Brenda y Mario Bezares, ganador de la segunda edición del reality.

Adrián Marcelo cree que Mario Bezares lo defraudó

LCDLFMX significó el reencuentro de Mario Bezares y Adrián Marcelo. Años antes, cuando el standupero iniciaba su carrera en la televisión de Nuevo León, participó en el programa de Bezares, quien por ese entonces era la estrella del canal.

Ese pasado hizo creer a Adrián Marcelo que tenía un amigo dentro de la casa. Por ello, lo defendió durante la primera semana, cuando durante el pronunciamiento, Arath de la Torre le dijo a Mario Bezares que debía abandonar la casa porque ya no tenía nada que aportar.

“Me acuerdo que lo defendí, Arath le pegó bajo... Lo más cercano que tenía en la casa era Mario. En dinámicas hasta nos tocó repartir refresco, volvimos a repartir ‘coca’ en Televisa, qué ironía. Esta vez no tuvimos que matar a nadie”, dijo Adrián Marcelo, un chiste con clara referencia al proceso penal que enfrentó el conductor entre 1999 y 2001, cuando fue vinculado al crimen de Paco Stanley.

Adrián Marcelo revivió su rivalidad con Mario Bezares tras su paso por La Casa de los Famosos México. | Crédito: @dimeperra, X

AM se une a ataques contra Brenda Bezares

Adrián Marcelo fue más allá y también lanzó un dardo contra Brenda Bezares, esposa de Mario. La cantante y excandidata a diputada por el partido Movimiento Ciudadano, ha sido criticada por no separarse de su esposo. Usuarios de redes sociales y algunos periodistas han acusado a Brenda de robarle reflectores a Mario, situación que ambos han negado.

En ese sentido, Adrián Marcelo ironizó sobre el tema al decir: “Y deja tú, pero si te está esperando alguien... es que voy a hablar de más y es en vivo. Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”.

El chiste generó una risa estruendosa en el foro, a lo que Adrián Marcelo dijo que no era una broma: “No es de chill, que vayan y chin*** a su repu** madre los hijos. Para mí no es de chill. Ahorita a sus hijos los tengo bien atravesados. La señora y él me valen ver**, pero si me los encuentro los escupo”.

A unas horas de su estreno, el programa superó las 167 mil reproducciones y generó miles de reacciones. Adrián Marcelo, quien enfrenta la suspensión de varias de sus cuentas en redes sociales, mantiene su promesa de ser polémico, como un reto a sus detractores, quienes mantienen una campaña digital para que no exista foro que abra sus puertas a él y su comedia políticamente incorrecta.

Acusan a Brenda Bezares de ‘no dejar brillar’ a Mario Bezares; le niega bailar ‘Tangamanga style’ para que haga su canción (Foto: RS)