Acusan a Pepe Aguilar de arruinar la carrera de una joven cantante de regional por culpa de su hija Ángela Aguilar

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

La familia Aguilar continúa en medio de la polémica. Tras los rumores en torno al matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y la reciente postura de Cazzu, ahora el patriarca, Pepe Aguilar, ha sido señalado como posible responsable de frenar la carrera de una joven promesa del regional mexicano.

Aunque no mencionó nombres, Janeth Valenzuela, cantante y acordeonista de música regional, hizo fuertes revelaciones que han dado pie a suposiciones sobre quién pudo ser el autor de este bloqueo en su carrera.

Durante su participación en el podcast “Los Mafia”, Valenzuela confesó que alguien influyente dentro del regional mexicano firmó un contrato con ella para, supuestamente, apoyar su proyecto, pero que en realidad, la situación se volvió un obstáculo para su crecimiento artístico. Según la acordeonista, este personaje la “mandó congelar”, lo que interpretó como una estrategia para impedirle oportunidades en la industria.

(IG: @janeth_Ivg)

“Hace dos meses me dijeron ‘es que fulano de tal te mandó congelar’... Un empleado de confianza de él me dijo ‘¿a poco no te diste cuenta?’”, comentó Janeth Valenzuela, quien dijo haber sospechado de esta situación, pero no quería pensar que fuera realidad. La acordeonista explicó que esta decisión podría estar motivada por un conflicto de intereses:

“Me mandaron congelar a mí para posicionar el proyecto similar de su hija”.

¿Se refiere a Pepe Aguilar?

(Foto: Cuartoscuro // IG: @janeth_Ivg)

En redes sociales, los fanáticos inmediatamente vincularon estas declaraciones con Pepe Aguilar, quien, además de manejar la carrera de Ángela Aguilar, tiene en su disquera a Irany Divad, otra joven acordeonista. Sin embargo, Janeth nunca mencionó a Pepe Aguilar directamente, ni a la intérprete de “Invítame a un café”

Sin embargo, los elementos mencionados fueron suficientes para que los internautas asumieran que la familia Aguilar podría estar detrás del estancamiento de la carrera de Valenzuela.

La situación ha generado una gran controversia en redes sociales, donde los fans han expresado su apoyo a Janeth Valenzuela y su descontento ante una situación que consideran injusta. De confirmarse esta teoría, muchos opinan que se trataría de un golpe para la música regional, pues afectaría a una joven artista que ha buscado abrirse camino con talento y dedicación.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni Ángela han hecho declaraciones al respecto. Con estos nuevos señalamientos, la controversia en torno a la familia Aguilar parece lejos de acabar, y las reacciones de los asiduos de las redes sociales cada vez parecen encontrar nuevos motivos para expresar su desagrado por todo lo que haga la esposa de Christian Nodal.