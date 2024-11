María Antonieta de las Nieves quiere ser sepultada como La Chilindrina, pero sus hijos la tachan de “ridícula”

María Antonieta de las Nieves prepara los detalles de su propio funeral y elige un ataúd decorado con la Virgen de Guadalupe (Archivo)

María Antonieta de las Nieves, conocida internacionalmente por su papel como La Chilindrina, ha tomado medidas inusuales al preparar los detalles de su propio funeral, según declaró a los medios recientemente.

La actriz ha revelado que ya ha seleccionado su ataúd, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, y ha organizado el lugar donde será velada.

Además, ha decidido el atuendo que llevará en ese día, aunque sus hijos no están de acuerdo con su elección de vestirse como su icónico personaje.

“Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe, en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner... bueno me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, contó la famosa.

La actriz desea ser recordada como La Chilindrina, un personaje clave en su vida y carrera (lachilindrina_oficial/Instagram)

La actriz compartió estos preparativos con una actitud positiva, mostrando tranquilidad ante el inevitable momento.

De las Nieves expresó su deseo de ser recordada como La Chilindrina, un personaje que ha sido parte integral de su vida y carrera.

Sin embargo, los hijos de la destacada actriz de 72 años han manifestado su desaprobación, considerándolo inapropiado. “Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, comentó la actriz.

“Me encantaría que me disfracen de la Chilindrina, pero mis hijos no quieren; dicen que hasta en ese momento quiero hacer el ridículo” expresó respecto a Verónica y Gabriel, los hijos que procreó junto al ya fallecido Gabriel Fernández.

Seguidores de La Chilindrina defienden su derecho a decidir sobre su propio funeral en redes sociales (Archivo)

Además, María Antonieta deseó que el Museo de cera contemple la posibilidad de incluirla en su colección de personajes importantes en la cultura popular. “Si está El Chavo, imaginen cómo sería tener a la Chilindrina… los derechos me pertenecen”, expresó.

Este tipo de preparativos no es inusual entre figuras públicas que desean evitar que sus seres queridos enfrenten decisiones difíciles en momentos de duelo. La Chilindrina ha sido abierta sobre sus planes, lo que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

Algunos usuarios en redes sociales han defendido su derecho a decidir sobre su propio funeral, mientras que otros han llamado a normalizar este tipo de preparativos.

María Antonieta ha aparecido pocas veces a cuadro sin su famosa caracterización de niña de ocho años (Foto: Captura de pantalla)

La decisión de María Antonieta de las Nieves de planificar su propio funeral refleja una tendencia creciente entre las personas que desean tener control sobre sus últimos momentos y cómo serán recordadas.

Este enfoque proactivo busca aliviar la carga emocional de los familiares y asegurar que se cumplan los deseos personales del individuo.