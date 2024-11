¡Alerta con las calaveritas! En Pachuca, niño recibe limpiador de baños en lugar de dulces por Halloween

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la temporada festiva de noviembre, miles de ciudadanos salen a pedir su clásica calaverita por el “Día de Muertos” o “Halloween”. Sin embargo, esta actividad tradicional en la recolecta de dulces podría significar un peligro inminente para los más pequeños del hogar, pues este tipo de acciones, se han visto afectadas por la entrega del algunos otros insumos que mucho distan de los dulces convencionales.

Dicha circunstancia se puso en evidencia mediante redes sociales, pues una madre de familia externó su preocupación al denotar que su hijo habría recibido limpiador de pisos en vez de los dulces caramelizados, la situación quedó al descubierto por la envoltura que hacía referencia a los productos de limpieza. Aquí los detalles.

¿Limpiador de pisos en lugar de dulces?

La problemática se suscitó en la localidad de Pachuca, donde a través de un breve fragmento, la madre de un menor dio a conocer la terrible situación que atenta contra la salud de los infantes. En el clip compartido, se puede observar a la progenitora visibilizando el posible retiquetado que tendrían los dulces compartidos en las calaveritas por Halloween.

De acuerdo con el video, la persona relata que se encontraba en un recorrido con su hijo para pedir dulces en el fraccionamiento Juan C. Doria. No obstante, durante el consumo de las golosinas, el menor le comentó que notó un sabor inusual en los dulces que recibió, por lo que su madre procedió a revisar el envoltorio, tal fue su sorpresa al detectar que el caramelo se encontraba envuelto en un empaque que parecía ser de un limpiador de inodoros.

La diversión se desborda cuando chicos y grandes, ataviados con creativos disfraces, salen a las calles para pedir dulces en la celebración de Halloween. Una noche llena de magia y risas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la inquietud, la mujer se detuvo a inspeccionar todos los dulces a detalle, donde explicó que pudo identificar algunos más con características parecidas, pues al abrirlo tenía las mismas condiciones del que contaba con la etiqueta sospechosa. Conforme a lo mostrado por la usuaria, las golosinas comprendían un empaque sellado, al simple vista su envoltura era de un plástico blanco, no obstante, al abrirlo se visualizaba la marca de un producto de limpieza.

El video fue compartido con la finalidad de que los padres de familia extremen cuidados con los dulces que consumen los menores, ya que esta situación es más propensa a suscitarse en el intercambio de golosinas que se presenta en Halloween y Día de Muertos: “Tengan cuidado, revisen todos los dulces de los pequeños antes de que se los coman”, comentó.

“Entre sus dulces encontramos otro igual, pero cuando lo quise ver resulta que no es un dulce. Es un empaque es como de producto de limpieza (...) Fue en el C Doria (colonia al sur de Pachuca), no sé en qué establecimiento o negocio se lo habrán dado”, se explicó mientras realizaba su recorrido de “calaverita”.

Así como la ciudadana de Pachuca, algunas otras madres se han sumado en esta razón, pues también se han dado a conocer otras situaciones similares en los dulces de granel.

En redes sociales, Padres de Familia alertan por la presencia de productos de limpieza en dulces de Halloween. Crédito: Tiktok: @Kittysuckr

¿Espinas en los dulces de Halloween?

De igual manera, en la Ciudad de Puebla se dio a conocer una situación similar en los dulces compartidos por la ‘Noche de Brujas’, pues la usuaria bajo el nombre de Shayla Delgado publicó un mensaje donde alertaba la presencia de espinas u objetos puntiagudos al interior de las golosinas.

La situación se vivió en las inmediaciones del zócalo de San Pedro Cholula, donde la mujer relató que el menor recibió un paquete de gomitas peculiar, pues al revisarlo con profundidad, se detectó un cuerpo extraño al interior del dulce, el cual resultó ser parte de unas espinas enormes entre los caramelos.

Afortunadamente, la mujer refrendó que su hijo no prueba ningún dulce hasta que se revisen con detalle, por lo que el percance no pasó a mayores. Sin embargo, no dudo en externar alerta en los padres de familia que salen a recolectar golosinas durante estas fechas: “Es mejor tomarnos unos 15 minutos en poder checar sus dulceros a que pase alguna desgracia”, expresó.

En redes sociales, Padres de Familia alertan por la presencia de productos de limpieza en dulces de Halloween. Crédito: Facebook: Shayla Delgado