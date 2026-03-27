PT busca reconciliación con Morena en la Cámara de Diputados tras bloquear revocación de Sheinbaum

Reginaldo Sandoval no ve ruptura con Morena ni con la presidenta Claudia Sheinbaum pese a renuencia de aprobar Plan B con inclusión de la revocación de mandato en los términos planteados. (Crédito: Cámara de Diputados)

“Sí, sí, nosotros vamos a avanzar con lo que hizo el Senado y lo vamos a resolver acá en la Cámara, y como está el planteamiento, daremos los argumentos públicos, pero vamos en esa dirección, porque estamos al cien por cien en la 4T y con la presidenta”, aseguró el diputado y coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, al ser cuestionado sobre la posición de su bancada ahora que el dictamen del Plan B avanzó a la Cámara de Diputados.

PT apoyará el Plan B de Sheinbaum

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el petista aseguró que su partido sigue en buenos términos con la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el dictamen no fue aprobado con los planteamientos iniciales: “Nosotros estamos con nuestra presidenta al cien por ciento, sin titubeos y sin ninguna duda”.

Cabe destacar que durante la discusión en el Senado de la República, el PT amagó a Morena con votar en contra si la revocación de mandato no era eliminada del dictamen, por lo que la reforma solo impactará a los artículos constitucionales115, 116 y 134; eliminado la reforma al 35 constitucional.

Aseguró que los señalamientos de Sheinbaum sobre un presunto temor de los petista a que ella apareciera en la boleta en 2027, se debe a que han cuestionado desde el inicio los planteamientos de la reforma electoral:

“Nosotros fuimos como muy precisos, nuestras preocupaciones, y las expresamos... Primero, que es un problema que genera o generaba inestabilidad, porque te lleva a la posibilidad de que tengas presidentes de tres años y eso genera dificultad. Y segundo, pues que no hay duda de que no solo esté quien esté en el gobierno, del partido que sea, jalaría el voto, ¿no?”.

Reginaldo Sandoval aseguró que voto en contra de la revocación de mandato no es motivo de división con Morena ni con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

En estos términos fue enviado el dictamen a la Cámara de Diputados

El documento enviado para dictamen establece nuevas reglas para la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y órganos legislativos en el ámbito local. Entre las principales disposiciones, se destacan límites presupuestarios y restricciones a prestaciones adicionales para funcionarios.

Cada municipio deberá estar gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. El documento enfatiza la aplicación de los principios de paridad de género vertical y horizontal, además de la perspectiva de género y la igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Las constituciones estatales tendrán que establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 % del gasto público de la entidad federativa respectiva.

El texto enviado a la Cámara de Diputados detalla varias obligaciones específicas:

Asegurar la paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

Prohibir la reelección inmediata de las personas diputadas a legislaturas estatales.

Limitar las remuneraciones de consejeras y consejeros electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de secretarías y de áreas ejecutivas o técnicas, para que no superen el tope del artículo 127 constitucional.

Ricardo Monreal aseguró que habrá reconciliación con el Partido del Trabajo tras distanciamiento por la reforma electoral. (X/@RicardoMonrealA)

No podrán utilizarse recursos públicos para adquirir seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro ni otras prestaciones que no estén previstas en la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Con estas medidas, el dictamen persigue establecer criterios uniformes de igualdad y disciplina financiera en la administración pública local, promoviendo la equidad de género y el control estricto de salarios y beneficios para quienes ejercen funciones públicas municipales y legislativas.