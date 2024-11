Diego Prieto habla de su continuidad al frente del INAH en medio de críticas a su gestión

Diego Prieto no descartó regresar a la docencia e investigación en un futuro. FOTO: INAH

En medio de la polémica sobre su posible continuidad al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, aseguró que permanecerá si la presidenta Claudia Sheinbaum considera útil su labor, sin embargo, el arqueólogo no descartó trasladarse a otras tareas si el gobierno federal lo considera conveniente.

“Yo me voy a quedar siempre que me necesiten. Si me necesitan en otra cosa, pues lo valoraré, evidentemente en algo que sepa hacer y en algo que tenga capacidad de servir al país”, dijo el titular del INAH durante la reapertura de la Fase II del Templo Mayor.

Esta misma semana, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, fue cuestionada sobre la ratificación de Prieto Hernández (quien llegó al cargo desde 2016), esto después de las críticas por parte de la comunidad cultural en contra de la labor del arqueólogo. En este sentido la funcionaria federal expuso que también existe un respaldo al titular del INAH.

“Yo creo que es importante, cuando hablamos de la comunidad cultural o de las comunidades, hablar en plural porque, por lo general, decimos que la comunidad cultural no lo apoya, ¿qué comunidad? Es que son muchas comunidades y no podemos hablar solo de una”, y remató que seguirá abierta al diálogo con los trabajadores sindicalizados.

Reabre en su totalidad la Zona Arqueológica de Templo Mayor, con estreno de la techumbre de la Etapa II. Foto Gerardo Peña, INAH (1)

En el evento celebrado este jueves 31 de octubre en el Templo Mayor fue notoria la ausencia de la secretaria de Cultura, a pesar de que la invitación señalaba que presidiría el acto junto a Diego Prieto.

A pregunta expresa de los medios sobre su continuidad durante todo el sexenio, el director del INAH se mostró dispuesto a mantenerse pero también habló de su apertura a regresar a la docencia y la investigación.

“También tengo muchas ganas, no crean que no, de regresarme a la docencia y a la investigación. Ahora que nuestra Presidenta (Claudia Sheinbaum) está instrumentando junto con Claudia Curiel un gran proyecto para reforzar la educación superior en todo el país, y muy particularmente las escuelas que pertenecen al sector cultural, tres de las cuales son del INAH”, expuso Prieto Hernández en las instalaciones del Templo Mayor, en la Ciudad de México.

Con relación a las críticas a su gestión al frente del organismo, el arqueólogo defendió los logros alcanzados en los últimos años y aseguró que a través de cambios al marco legal se ha fortalecido al INAH.

“Entonces vamos en esa tarea que ha ayudado mucho al fortalecimiento institucional, es una institución muy fortalecida, que pues yo creo que está tan fuerte que no importa mucho si le dirige Chana o Juana”, y agregó que seguirá el diálogo de forma libre con los casi siete mil quinientos trabajadores.

“Yo creo que vamos trabajando bien, siempre la más amplia libertad de pensamiento. El diálogo abierto, este intercambio crítico de las ideas, la crítica, la autocrítica, y ya cada quien se hace cargo de sus opiniones”, precisó el director general del Instituto.

La comunidad del INAH ha manifestado opiniones diversas sobre los cambios, promoviendo un diálogo constructivo. FOTO: INAH

¿Quiénes y por qué piden la salida de Diego Prieto?

Un grupo de más de cien investigadores, académicos y trabajadores del INAH, incluyendo figuras como Leonardo López Luján, Noemí Castillo, Bolfy Cottom, Jesús Jauregui y Antonio García de León, expresaron su rechazo a la ratificación de Diego Prieto al frente del instituto.

A través de una carta dirigida a las autoridades de la Secretaría de Cultura, exigieron la apertura de un diálogo transparente, además de cuestionar la gestión de Prieto, quien ocupa el cargo desde hace ocho años consecutivos.

Argumentan que, durante su administración, el INAH ha sufrido un progresivo desmantelamiento, caracterizado por inoperancia administrativa, falta de diálogo con los trabajadores, insuficiencia presupuestal, escasez de plazas, abandono de instalaciones y prácticas de tercerización.