Así reaccionaron las bancadas del PRI y Morena en el Senado a la pelea de Noroña y ‘Alito’ Moreno: “Están desesperados”

Las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República reaccionaron a la intensa pelea entre Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro ‘Alito’ Moreno; presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta y dirigente nacional del tricolor, respectivamente.

A través de X ―antes Twitter―, las y los senadores de Morena expresaron su solidaridad a Noroña, quien durante la sesión del 31 de octubre en la que se abordaba la declaratoria de constitucionalidad de la llamada reforma de “supremacía constitucional”, casi se va a los golpes con Moreno.

“Nos solidarizamos con nuestro compañero y Presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña,, ante las provocaciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Están desesperados porque tenemos el respaldo del pueblo y a la Reforma al Poder Judicial ya nada la detiene”, escribieron.

Por su parte, la bancada del PRI también decidió pronunciarse sobre lo ocurrido.

“Apoyamos a nuestro presidente, el senador Alito Moreno, quien alzó la voz ante el abuso constitucional y legislativo de Morena. Es inaceptable que se niegue la palabra a las y los senadores, sin argumentos y con decisiones autoritarias. Vamos a seguir defendiendo la República”, declararon.

Al pronunciamiento general se su sumó la reacción individual de algunos integrantes del PRI, como el de la senadora Cristina Ruiz Sandoval, quien señaló que Morena piensa que son dueños de las instituciones.

“El Presidente de la Mesa Directiva dio muestra del autoritarismo que les representa. Presidente Alito Moreno, todo nuestro respaldo ante su férrea defensa por el derecho a la libre expresión y contrapesos de nuestro sistema político”, afirmó.

Así ocurrió la discusión entre ‘Alito’ Moreno y Noroña: “¡No me ponga el dedo encima!”

De acuerdo con lo explicado por Noroña durante la noche del jueves, su breve discusión con Moreno ocurrió debido a que, durante la sesión, el grupo parlamentario del PRI solicitó en varias ocasiones el uso de la palabra. Esto a pesar de que se había acordado que ya no habrían más posicionamientos.

Luego de que les fuera rechazada tras un par de intervenciones, ‘Alito’ Moreno decidió subir al estrado para exigir el uso de la palabra.

“Entonces se subió Alejandro y le dije: pues pídemelo desde tu escaño, pero me puso la mano encima. En ese momento era evidente la provocación, si yo me paro nos agarramos a madrazo, sin duda, porque pues yo tengo sangre en las venas y no iba a permitir esa falta de respeto”, externó.

Varias grabaciones registraron el momento exacto en el que la situación subió de tono; razón por la que varios legisladores de Morena tuvieron que subir al estrado.

―Alito: Yo te he respetado siempre, lo hemos respetado siempre al pedir la palabra. Ese es un tema.

―Noroña: No necesitas, senador... vaya a su curul y dígame desde su curul…

―Alito: (...) Dijiste que te pidiéramos la palabra.

―Noroña: Dígame desde su curul... ¡No me ponga el dedo encima!

―Alito: ¡No me grites! ¡a mí no me grites!

―Noroña: ¡Respeto a la presidencia!

―Alito: ¡Date a respetar!

―Noroña: ¡No me toques!

