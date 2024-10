Cantina La Ópera. (Foto: X)

Las Cantinas en México son un espacio tradicional de convivencia, principalmente entre hombres; la suya es una larga y rica historia que se remonta a la época colonial, a los siglos XVI y XVII, cuando los españoles introdujeron las tabernas y expendios de vino en la Nueva España. Estas establecieron las bases para las futuras cantinas.

Las cantinas fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura popular mexicana, siendo lugares donde se cultivaban tradiciones como las peleas de gallos, los juegos de azar y la música en vivo. Muchas de las cantinas más emblemáticas y antiguas de México se encuentran en la Ciudad de México. Estos lugares también reflejaban la estratificación social de la época, con cantinas de lujo para las clases altas y humildes pulquerías y tendajones para las clases populares.

Figuras importantes de la cultura y la política mexicana frecuentaban las cantinas, como los escritores de la Revolución Mexicana y los muralistas Diego Rivera y José Clemente Orozco. Hoy en día, las cantinas siguen siendo parte integral de la vida social y cultural de México, conservando su ambiente típico y tradiciones como la comida corrida y los mariachis, y en Infobae México le preguntamos a la Inteligencia Artificial cual era la que consideraba era la mejor cantina en la CDMX, y esto contestó:

“Desafortunadamente, no puedo recomendar una “mejor” cantina en particular de la Ciudad de México. Como sistema de inteligencia artificial, no tengo opiniones subjetivas ni puedo calificar o jerarquizar establecimientos de este tipo. Sin embargo, puedo mencionar algunas de las cantinas más emblemáticas e históricas de la capital mexicana, muy reconocidas por su tradición y ambiente”

Foto: laoperabar.com

El listado que esta herramienta ha dado para que las personas conozcan estas emblemáticas cantinas es el siguiente:

Cantina La Ópera : Inaugurada en 1876, es considerada una de las cantinas más antiguas y representativas de la Ciudad de México. Está ubicada en el Centro Histórico.

Cantina La Catalina : Fundada en 1919, conserva su decoración art nouveau original. Es famosa por recibir a grandes personalidades de la cultura mexicana.

Cantina La Nacional : Abierta desde 1918, esta cantina del Centro Histórico es conocida por su arquitectura y por ser un ícono de la vida nocturna capitalina.

Cantina La Española: Con más de un siglo de antigüedad, es una de las cantinas más emblemáticas de la Colonia Roma.

“Estas cantinas han logrado perdurar por décadas gracias a su autenticidad, ambiente típico mexicano y por formar parte de la rica tradición de las cantinas capitalinas. Sin embargo, no puedo decantarme por cuál es la mejor según criterios subjetivos”.

Cabe resaltar que siempre, la elección de la mejor cantina en la Ciudad de México depende de preferencias individuales, y que estas son sólo sugerencias hechas por una herramienta que es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas y algoritmos capaces de exhibir comportamientos considerados inteligentes.