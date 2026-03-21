México

Hace falta seguridad en México para tener crecimiento económico, argumenta Kenia López Rabadán ante banqueros

La presidenta de San Lázaro participó en un evento de la Asociación Mexicana de Bancos en el marco de la 89 Convención Bancaria

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Kenia López Rabadán acudió a
Kenia López Rabadán acudió a un evento con la Asociación Mexicana de Bancos en el marco de la 89 Convención Bancaria. (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, asistió a un evento de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) donde afirmó que para un crecimiento económico es necesario un país en democracia y con seguridad, lo que también tendrá impacto en un aumento de usuarios y de mejores condiciones económicas.

“Se requieren reglas claras, certidumbre jurídica y democracia para impulsar el crecimiento de México que beneficie a los ciudadanos”, parte de lo argumentado por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el marco de la 89 Convención Bancaria que se lleva a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Ley impulsada por Sheinbaum será analizada

El día de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el impulso de su gobierno en cuanto a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, misma que parte de cuatro ejes:

  • Establecer esquemas de distribución equilibrada de riesgos entre los sectores público y privado.
  • Crear instancias para la planeación y priorización de proyectos.
  • Diseño de instrumentos y vehículos financieros eficientes.
  • Marco normativo integral

La mandataria señaló ante las personas presentes que, aunque México cuenta con un sistema sólido, el país necesita avanzar, enfocándose en la creación de bienestar desde una visión de prosperidad compartida y sustentabilidad.

(Foto: X/@kenialopezr)
(Foto: X/@kenialopezr)

Ante esto, López Rabadán resaltó que la propuesta presidencial será analizada en la Cámara de Diputados. De igual forma, frente a los asistentes destacó la aprobación por unanimidad de reformas para contener el cobro de piso y la extorsión que padece nuestro país.

Entre los puntos que contiene la iniciativa presentada por Sheinbaum se encuentran:

  • Crear el Consejo de Planeación Estratégica
  • Establecer acciones para fomentar la inversión en infraestructura.
  • Crear la Base de Datos Nacional de Infraestructura
  • Determinar los sectores prioritarios
  • Integrar convenios de Colaboración para Asistencia con Estados y Municipios
  • Convenios de Colaboración para Asistencia
  • Definir la figura de Vehículos de Propósito Específico
  • Incorporar esquemas de Proyectos Mixtos
  • Fortalecer los mecanismos de supervisión transparencia y seguimiento de los proyectos

Sheinbaum pidió a la banca aumento de crédito

Cabe recordar que el día de ayer, Claudia Sheinbaum destacó ante representantes de la banca la importancia de aumentar el crédito en México, señalando que está previsto un crecimiento del financiamiento del 38% al 45% del PIB.

La mandataria también informó que el gobierno federal impulsará la digitalización de pagos, de modo que, a través de esquemas trabajados con la banca, será obligatorio realizar pagos digitales en estaciones de gasolina y casetas.

Entre otros temas, Sheinbaum reiteró la relevancia de fortalecer las cadenas productivas, ofrecer incentivos para la inversión y consolidar los Polos para el Bienestar.

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