Mario Domm exhibe a Samo en pleno concierto de Camila por ausentarse: “Es la segunda vez que nos deja plantón”

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

Durante el concierto de Camila en la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, Guanajuato, el jueves 19 de marzo, Mario Domm expuso públicamente la ausencia de Samo, su compañero de banda, generando incertidumbre entre los asistentes.

El incidente tomó mayor relevancia cuando Mario Domm declaró frente al público. Minutos antes de interpretar el tema “Bésame”.

¿Qué dijo Mario Domm?

Mario Domm se quejó de la ausencia de Samo (@theofficialmariodomm)

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón... esta persona no quiso asistir al concierto... la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?”.

Horas antes del evento, Samo había difundido un comunicado oficial en redes sociales, indicando que no formaría parte del concierto “por motivos ajenos a mi persona”.

Este desencuentro revive tensiones previas en el grupo, pues en 2013, Samo optó por separarse de Camila para iniciar su carrera como solista, hecho que también fue atribuido a diferencias con Mario Domm.

Hasta el momento, ni Mario Domm ni Samo han ofrecido nuevas declaraciones sobre lo ocurrido en la Feria de las Fresas 2026. Mientras tanto, en redes sociales varios seguidores especulan con una posible nueva ruptura de la banda.

Las canciones más emblemáticas de Camila

Samo, forma parte de Camila - crédito @samooficial/Instagram

“Todo cambió”: Tema que marcó el inicio del reconocimiento internacional del grupo, con una melodía romántica y letras sinceras.

“Mientes”: Canción de gran intensidad emocional, considerada uno de los mayores éxitos del repertorio de Camila.

“Aléjate de mí”: Balada poderosa que destaca por su interpretación apasionada y una historia de desamor.

“Abrázame”: Reconocida por su mensaje de esperanza y el deseo de cercanía, se mantiene entre las favoritas del público.

“De qué me sirve la vida”: Tema nostálgico que aborda la pérdida y el dolor, con una composición introspectiva.

“El amor de mi vida”: Canción que resalta por la honestidad de su letra y la calidad vocal del grupo.

“Bésame”: Balada íntima que conectó rápidamente con la audiencia por su carga emocional.

“Solo para ti”: Pop romántico que refuerza el estilo distintivo de Camila y su conexión con el público.

“Decidiste dejarme”: Canción que explora el tema de la separación y el dolor que genera.

“Entre tus alas”: Melodía que combina ternura y fortaleza, consolidando la identidad musical de la banda.