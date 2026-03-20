México

Mario Domm exhibe a Samo en pleno concierto de Camila por ausentarse: “Es la segunda vez que nos deja plantón”

Tensión entre integrantes de la banda fue evidente durante su más reciente concierto

Guardar
Mario Domm, Samo y Pablo
Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

Durante el concierto de Camila en la Feria de las Fresas 2026 en Irapuato, Guanajuato, el jueves 19 de marzo, Mario Domm expuso públicamente la ausencia de Samo, su compañero de banda, generando incertidumbre entre los asistentes.

El incidente tomó mayor relevancia cuando Mario Domm declaró frente al público. Minutos antes de interpretar el tema “Bésame”.

¿Qué dijo Mario Domm?

Mario Domm se quejó de
Mario Domm se quejó de la ausencia de Samo (@theofficialmariodomm)

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón... esta persona no quiso asistir al concierto... la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a chingar a nuestra madre?”.

Horas antes del evento, Samo había difundido un comunicado oficial en redes sociales, indicando que no formaría parte del concierto “por motivos ajenos a mi persona”.

Este desencuentro revive tensiones previas en el grupo, pues en 2013, Samo optó por separarse de Camila para iniciar su carrera como solista, hecho que también fue atribuido a diferencias con Mario Domm.

Hasta el momento, ni Mario Domm ni Samo han ofrecido nuevas declaraciones sobre lo ocurrido en la Feria de las Fresas 2026. Mientras tanto, en redes sociales varios seguidores especulan con una posible nueva ruptura de la banda.

Las canciones más emblemáticas de Camila

Samo, forma parte de Camila
Samo, forma parte de Camila - crédito @samooficial/Instagram

“Todo cambió”: Tema que marcó el inicio del reconocimiento internacional del grupo, con una melodía romántica y letras sinceras.

“Mientes”: Canción de gran intensidad emocional, considerada uno de los mayores éxitos del repertorio de Camila.

“Aléjate de mí”: Balada poderosa que destaca por su interpretación apasionada y una historia de desamor.

“Abrázame”: Reconocida por su mensaje de esperanza y el deseo de cercanía, se mantiene entre las favoritas del público.

“De qué me sirve la vida”: Tema nostálgico que aborda la pérdida y el dolor, con una composición introspectiva.

“El amor de mi vida”: Canción que resalta por la honestidad de su letra y la calidad vocal del grupo.

“Bésame”: Balada íntima que conectó rápidamente con la audiencia por su carga emocional.

“Solo para ti”: Pop romántico que refuerza el estilo distintivo de Camila y su conexión con el público.

“Decidiste dejarme”: Canción que explora el tema de la separación y el dolor que genera.

“Entre tus alas”: Melodía que combina ternura y fortaleza, consolidando la identidad musical de la banda.

Temas Relacionados

Mario DommCamilaSamomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 20 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana

Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

La banda española vuelve a nuestro país con tres espectáculos confirmados para la CDMX

Hombres G anuncia 2 fechas

¿Se canceló tu viaje? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Se canceló tu viaje? Revisa

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Marco Antonio “N” se desempeñaba como custodio en el centro de reclusión

Del CJNG a la Familia

“México no debe temer a defender posiciones firmes”, recomienda Trudeau sobre revisión del T-MEC

El ex-primer ministro de Canadá participó en la 89 Convención Bancaria en Cancún

“México no debe temer a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del CJNG a la Familia

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

“Es un grupo con alta peligrosidad”: Harfuch advierte que pese a muerte de El Mencho, el CJNG mantiene operaciones en todo el país

Multas y arrestos: las consecuencias de interpretar narcocorridos en Mazatlán, advierte Sindicato de Músicos previo a Semana Santa

Harfuch asegura que Mónica Zambada Niebla no cuenta con orden de aprehensión ni en México ni en EEUU: la retuvieron con una menor

ENTRETENIMIENTO

Hombres G anuncia 2 fechas

Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira en México: fechas, ciudades y venta de boletos

“Mi no lugar”, el documental que pone rostro a la explotación infantil en el campo mexicano

Galilea Montijo confirma tratamiento estético, pero asegura que las fotos de su cara “hinchada” no son reales

Captan a Pedro Pascal nuevamente en México: se encuentra en esta ciudad filmando algo especial

DEPORTES

¿Por qué Paulinho no fue

¿Por qué Paulinho no fue convocado para enfrentar a México? DT de Portugal confiesa el motivo

Estas son las estrellas de Portugal que sí jugarán contra México en el Estadio Azteca

¡Es Oficial! Keylor Navas renueva contrato con Pumas hasta 2027

Reportan acuerdo entre Pumas y Keylor Navas para renovar el contrato del arquero tico

Santiago Giménez reaparece con el AC Milan y apunta al Mundial 2026 con el Tri