Ken Salazar no dio respuestas sobre avión que llegó con “El Mayo” Zambada a EEUU, señala FGR

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, solicitó datos faltantes sobre el caso de "El Mayo" Zambada.

Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y la solicitud de información sobre la documentación de la aeronave en la que arribó el capo al territorio estadounidense, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó la falta de respuestas del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, durante la conferencia que ofreció el 29 de octubre.

Desde agosto, se ha hecho una petición a las autoridades estadounidenses para que proporcione detalles sobre el avión Beechcraft 200 con matrícula clonada que llevó a “El Mayo” a un aeropuerto fronterizo, así como los documentos migratorios, aduanales y aeronáuticos de Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán López y el piloto que todavía no ha sido identificado. Sobre la aeronave, la fiscalía señaló que tampoco hay información de su clonación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró que se cuentan con pruebas suficientes en el caso de “El Mayo” Zambada y confirmó que la detención derivó de un secuestro. Entre los delitos se incluyen el de Secuestro Agravado por Violencia y Traición a la Patria; además, dijo que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes al homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La captura de "El Mayo" ocurrió en El Paso, Texas, cuando bajó de un avión. (Anayeli Tapia/Infobae)

Conviene señalar que la solicitud de información se ha realizado a través de varios canales, como la Interpol y la Asistencia Jurídica Internacional.

“Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública”, señaló Gertz Manero durante la conferencia de prensa del 30 de octubre.

Antes las declaraciones del fiscal, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, expresó durante una conferencia este martes 29 de octubre que ha mantenido comunicación con la FGR, pero que el piloto no era empleado ni ciudadano del gobierno estadounidense.

“No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, dijo el embajador.

Ken Salazar declaró que el piloto no era empleado del gobierno de EEUU. REUTERS/Diego Delgado

Al respecto, la FGR señaló en un comunicado que en las declaraciones emitidas por la representación diplomática de Estados Unidos respecto al caso de “El Mayo”, no se dio respuesta a los “requerimientos específicos de carácter procesal”.

En tanto, aseguró que se continuará en espera de la información, misma que fue solicitada desde hace diez semanas.