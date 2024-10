Juan Ramón Sáenz, fallecido locutor de ‘La Mano Peluda’, fue homenajeado en los Premios Paranormales 2024

Juan Ramón Sáenz, homenajeado en los Premios Paranormales 2024, continúa presente en la cultura popular mexicana (Cuartoscuro)

Juan Ramón Sáenz, reconocido locutor del programa radial La mano peluda, fue homenajeado en los Premios Paranormales 2024, un evento que reunió en una sala de cine de la Ciudad de México a entusiastas del terror y el misterio.

Este tributo se llevó a cabo en la víspera de Halloween, un momento cargado de misticismo, y contó con la presencia de familiares, amigos y seguidores de Sáenz, así como destacados creadores de contenido de todo el mundo.

El legado de Juan Ramón Sáenz, quien falleció en 2011, sigue vivo en la cultura popular mexicana. Su programa, que comenzó en la década de 1990, se convirtió en un referente para quienes buscaban explorar lo sobrenatural a través de relatos de terror.

La mano peluda ofrecía un espacio para que los oyentes compartieran sus experiencias paranormales, desde leyendas urbanas hasta encuentros con espíritus y casos de posesión.

"La Mano Peluda", programa icónico de terror, permitió a oyentes compartir experiencias paranormales desde los años 1990 (Twitter/@Cesarbuenrostro)

El homenaje en los Premios Paranormales 2024, patrocinados por la distribuidora Diamond Films, destacó la influencia de Sáenz en el periodismo paranormal y su capacidad para conectar con las audiencias.

Su estilo único y su habilidad para escuchar y empatizar con los invitados le otorgaron un tono de autenticidad que pocos programas del género lograron alcanzar. Este enfoque permitió que el programa se convirtiera en un fenómeno cultural, trascendiendo fronteras y plataformas.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el discurso de Alex, miembro de La ruta paranormal, quien recordó cómo Sáenz fue una inspiración para él y muchos otros.

Alex compartió cómo escuchar el programa junto a su madre formó la base de su propio camino en el mundo paranormal. “Nos impulsó y nos motivó a ser lo que somos hoy, creadores de contenido paranormal, podcast, cine, lo que sea, hubo una persona que yo, con mucho respeto, le queremos brindar un homenaje, a una leyenda de lo paranormal, alguien que tenía una voz que te envolvía en esas historias y cambiaba el panorama, hoy no pudo estar con nosotros, pero están muy orgullosos su familia y su hijo, por eso este homenaje para Juan Ramón Sáenz”, , expresó Alex.

El legado de Sáenz en el periodismo paranormal resalta su autenticidad y conexión con el público (Fotoarte: Steve Allen)

El homenaje también incluyó la proyección de un video con imágenes y fragmentos de programas de La mano peluda, recordando a Juan Ramón Sáenz y su estilo inconfundible. El hijo del locutor subió al escenario para recibir el reconocimiento, expresando su gratitud y emoción por el homenaje a su padre.

“Muchos no me conocen, me presento, yo soy Juan Ramón Sáenz, soy el hijo de Juan Ramón Sáenz. Muchos lo han de conocer y pues estoy muy agradecido por este reconocimiento, porque más que eso es… no sé, no sé qué siento en estos momentos porque yo creo que a mi papá le hubiera gustado estar aquí y me tocó recibirlo en su honor”

La muerte de Sáenz, ocurrida en 2011, sigue rodeada de especulaciones sobre una "maldición" relacionada con un hombre llamado Josué Velázquez (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

La muerte de Juan Ramón Sáenz, ocurrida el 29 de mayo de 2011, sigue siendo objeto de especulación y teorías sobrenaturales. Oficialmente, falleció debido a un paro respiratorio provocado por una infección gastrointestinal, pero su fallecimiento coincidió con eventos relatados en su programa, lo que generó rumores sobre una posible “maldición”.

Uno de los casos más mencionados es el de Josué Velázquez, quien afirmó haber hecho un pacto con seres oscuros y relató sus experiencias paranormales en el programa. Tras una entrevista con Josué en 2011, Sáenz experimentó un deterioro en su salud que culminó en su muerte.