Ricardo Anaya encara a Rosario Piedra Ibarra en el Senado: “Fue electa mediante un fraude”

Ricardo Anaya se lanzó contra la presidenta de la CNDH Crédito: Cuartoscuro

El senador Ricardo Anaya encaró a Rosario Piedra durante su comparencia en el Senado para seguir al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En su intervención, el también excandidato presidencial la acusó de llegar al cargo mediante un fraude.

Anaya inició su participación como integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores pregúntadole a Piedra con cuántos votos fue electa en 2019. La presidenta de la CNDH señaló no recordar el dato exacto, a lo que él respondió que le sorprendía su falta de memoria, tomando en cuenta que fue una “elección fraudulenta”.

“Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos, no se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno como votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo sido esto materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación hoy nos salga con que no recuerda el episodio”, señaló.

La crítica del legislador no terminó entonces, sino que le recriminó haber asumido el cargo sabiendo que se trató de un fraude.

Rosario Piedra negó fraude en su elección Foto: Cuartoscuro

“Usted consientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces no tuvo usted legitimidad de origen, qué pena que no lo recuerde pero es buena oportunidad para recordárselo”, dijo.

Por su parte, Piedra sentenció que no hubo nada fraudulento en su llegada a la CNDH. Según sus palabras: “Perdieron los amparos porque no estaban fundamentados”.

Asimismo, la funcionaria aseguró que busca mantenerse al frente de la CNDH “no como una ambición personal, sino como un medio necesario para consolidar lo logrado” .

El senador aseguró que soprendente que Morena apoye a Rosario Piedra Crédito: Cuartoscuro

Tras la comparecencia, Anaya insistió en su postura en contra de la reelección de Piedra. Así lo dejó en claro a través de una publicación en X, en la que sostuvo: “No puedo creer que MORENA esté valorando reelegir a esta persona al frente de la CNDH. Cuando creemos haberlo visto todo, nos vuelven a sorprender”.

