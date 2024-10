Galilea Montijo en el ojo del huracán tras polémicas FOTOS en fiesta luego de salir de ‘Hoy’ por su salud

Galilea Montijo asistió a una fiesta de cumpleaños de su publicista. (galileamontijo / Instagram)

En un hecho inusual, el jueves pasado Galilea Montijo abandonó el foro del programa Hoy por temas de salud. Luego de participar en los bloques iniciales en los que su voz apenas fue un susurro, la presentadora explicó que, por respeto a la audiencia, se iría a casa a retomar un tratamiento médico y descansar.

En tono de broma, explicó que sufría los estragos de asistir al Upfront de TelevisaUnivision una noche anterior, donde cantó a todo pulmón durante la presentación de Bruno Mars: “Él me pidió que cantara. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar. De hecho, me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”.

Espectadores del matutino no pasaron por alto el momento y lo volvieron tema de conversación en redes sociales, donde la sobreexpansión contribuyó a colocar a Galilea Montijo al centro de la controversia en las horas siguientes.

La conductora se quedó afónica IG: @programahoy

Galilea Montijo asiste a fiesta en medio de su convalecencia

Aunque prometió volver al día siguiente a Hoy, Galilea Montijo no participó en la emisión del viernes. Sin embargo, donde sí estuvo presente fue en el prefestejo de cumpleaños de la publicista Danna Vázquez.

Las imágenes fueron compartidas por ella misma en sus historias de Instagram, donde aparece junto a su novio, el modelo Isaac Moreno, influencers y Danna Vázquez. Con base a lo que registran las fotos, el festejo fue en una casa por la noche.

Galilea Montijo en ningún momento aparece tomando, cantando o realizando alguna actividad fuera de lo común durante una convalecencia, no obstante, verla conviviendo horas después de ausentarse de Hoy a causa de una afonía derivada, capturó la atención de sus seguidores.

Montijo no habilitó la opción para que usuarios que la siguen pudieran dejar comentarios, pero el interés que generaron las imágenes pudo no ser el esperado, debido a que las historias desaparecieron de su perfil horas antes de que se cumplieran 24 horas.

Imágenes causan revuelo en ‘X’

En ‘X’, donde las polémicas surgen o llegan desde otras redes sociales, la participación de Galilea Montijo no pasó desapercibida. Las imágenes publicadas brevemente por la conductora la dejaron al centro de la conversación.

Varias notas informativas sobre su repentina ausencia de Hoy tuvieron una creciente interacción después de a la difusión que tuvieron sus historias. Sin embargo, pese al alcance de la polémica, Galilea Montijo se ha mantenido al margen de ellas.

En sus redes sociales siguen vigentes historias junto a su publicista, donde aparece junto a ella mientras firma una detalle para una fan. Cabe destacar que en el video no se escucha la voz de Galilea Montijo, quien reacciona abriendo sus labios. Hasta el momento, se desconoce si la presentadora de televisión ha recuperado su voz.

