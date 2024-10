¿Gala Montes se retira de la actuación? La actriz habla sobre sus próximos proyectos personales

Gala Montes tiene deseos de seguir incursionando en la música. (Ig/galamontes)

Una vez que finalizó su participación en La Casa de los Famosos México, Gala Montes decidió emprender su camino en la música con shows en establecimientos nocturnos de varias ciudades.

Antes de ser parte del programa más retador de la televisión, la ex habitante formó parte de importantes melodramas como “La mexicana y el güero”, “Diseñando tu amor” y “Vivir de amor”, por lo que se pensó que al ser una de las finalistas del reality continuaría construyendo una carrera como actriz.

Sin embargo, su vida profesional dio un giro de 360 grados, al decidir sumergirse por completo en la música, pues en sus últimos días dentro de la casa salió a la luz “Tacara”, una de las canciones que ya había dejado previamente grabada.

Gala Montes continuará construyendo una carrera en la música

Desde antes de unirse a La Casa de los Famosos, se sabía que la actriz de 24 años tenía una carrera en la música con temas como “Gloria y Sergio”, “El patrón”, “Si te atreves” y muchos más.

Pese a sus canciones en solitario, era más conocida por su participación en importantes melodramas como “El señor de los cielos”, situación que puede cambiar ahora que se ha mostrado enfocada al cien por ciento en la música, pues además de sus presentaciones fuera de la Ciudad de México, recientemente acudió al noticiero “Despierta”.

En el espacio informativo se sinceró sobre cómo ha sido su reencuentro con la vida habitual y también compartió un poco sobre sus proyectos para el futuro.

(YouTube / NMas)

“Después de estar en ‘La Casa de los Famosos’ todavía no proceso la información. Desde que salí esa puerta no he parado. La verdad ha sido abrumador, pero en el buen sentido de la palabra”, comentó frente a Lalo Salazar.

Asimismo, confesó que se encuentra totalmente enfocada en la música, ya que busca dejar un mensaje positivo a través de sus canciones, tal y como sucedió con el sencillo “Tacara”.

“La premisa de esta canción es: nos están matando. Desafortunadamente vivimos en un país donde hay mucha violencia contra las mujeres, y yo quise transmitirlo a través de mis canciones”, declaró respecto a su más reciente éxito.

De igual forma, agregó que busca que las mujeres se sientan representadas y sepan que no están solas.

“Creo que nos hemos manifestado de muchas formas. Esta canción representa lo bonito y liberal que es manifestarse, por supuesto es una llamada de atención. Hay muchas formas de manifestarnos”.

Finalmente, sobre su participación dentro de la casa, por la que se ganó ser una representante de las mujeres, mencionó que la lucha no es contra los hombres, es “contra la gente mala”.