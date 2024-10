Éste es el grado de estudios de Adela Micha, ex jefa de Maca Carriedo quien dejó La Saga para ser su competencia

Éste es el grado de estudios de Adela Micha, ex jefa de Maca Carriedo que dejó La Saga para ser su competencia Foto: Cuartoscuro

Maca Carriedo ha dejado de formar parte del programa Me lo dijo Adela, transmitido por el canal de YouTube de La Saga. La salida de la ex presentadora de La Más Draga se hizo evidente desde el pasado viernes 18 de octubre, cuando dejó de aparecer en la emisión matutina. Sin embargo, fue hasta el lunes 21 de octubre que la dueña de la plataforma explicó la situación en su programa.

Durante la transmisión, la ex presentadora de Big Brother México aclaró que su ex aprendíz había decidido emprender un nuevo camino profesional. “Maca es parte importante, pero de mi vida también (...) Maca tomó la decisión de emprender, ahora sí que quiso volar sola, y lo entiendo perfectamente”, expresó Adela Micha, quien añadió que todos llegan a un momento en el que desean dejar de estar bajo la sombra de alguien más.

La ex periodista de Televisa también mencionó que la famosa LGBT+ tenía otros intereses que ya no coincidían con los del programa. “Maca tiene otros intereses que a lo mejor ya no concuerdan con los intereses de este programa en particular”, comentó Adela Micha. Además, destacó que Maca Carriedo puede ser escuchada todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por El Heraldo, y que tiene intenciones de crear su propia plataforma.

En medio de fuertes rumores de haber terminado en pleito, la ex presentadora de ‘La Más Draga’ ya confirmó su nuevo proyecto como titular (Archivo)

¿Qué estudió Adela Micha?

Adela Micha es una reconocida periodista mexicana con una destacada trayectoria en los medios de comunicación. Nació el 25 de mayo de 1963 en la Ciudad de México, cursó sus estudios de licenciatura en Comunicación en la Universidad del Nuevo Mundo, una institución que posteriormente fue cerrada por la Secretaría de Educación Pública.

Su carrera profesional en el periodismo inició en 1980 cuando se integró como reportera del noticiero 24 Horas de Noticieros Televisa, donde rápidamente ganó prestigio por su estilo directo y su habilidad para abordar temas complejos. Durante su tiempo en San Ángel, la famosa se consolidó como una de las figuras más influyentes del periodismo mexicano, participando en diversos programas y coberturas especiales.

En busca de nuevos horizontes, Adela Micha fundó su propia plataforma de contenido llamada La Saga, donde se dedica a explorar formatos innovadores y generar contenidos digitales. Este espacio le ha permitido diversificar sus actividades y conectar con una audiencia más amplia, aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.

A través de su plataforma, continúa marcando tendencia en el periodismo mexicano, entrevistando a personalidades destacadas y abordando temas de interés general.