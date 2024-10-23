Día de muertos, la Revolución y otras efemérides de noviembre en México

14/10/2019 El Día de Muertos genera en México un beneficio económico de 89 millones de euros ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA OFICINA DE TURISMO DE MÉXICO

Se acerca noviembre, el penúltimo mes del año, y con él una larga lista de efemérides, aquellas fechas importantes que han marcado la historia de México.

Desde sucesos legendarios, lamentables tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes importantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este mes en nuestro país.

Cuáles son las efemérides de noviembre

Flor de cempasúchil, Tradicion, Día de Muertos Credito: Infobae - Max Alonso

1 de noviembre: Día de todos los Santos

2 de noviembre: Día de Muertos

La Cámara de Diputados declara oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, como presidente y vicepresidente de México, en 1911.

La Cámara de Diputados declara oficialmente electos a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, como presidente y vicepresidente de México, en 1911.

3 de noviembre: Muere en 1973 Arturo de Córdova, actor de la Época de oro del Cine Mexicano.

4 de noviembre: Muere en 1963 Pascual Ortiz Rubio, quien fuera presidente de México de 1930 a 1932.

6 de noviembre: En 1911, Francisco I. Madero, rindió protesta de Ley ante el Congreso de la Unión, como presidente constitucional de la República, y como vicepresidente, José María Pino Suárez.

Fallece en 1970 el compositor Agustín Lara.

Agustín Lara (INAH)

7 de noviembre: México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1945.

Hernán Cortés es recibido por el gobernante mexica Moctezuma en la Gran Tenochtitlan, en 1519.

Porfirio Díaz proclama en 1871 el Plan de la Noria con el cual desconoce el gobierno de Benito Juárez; su lema es la “no reelección”.

Fallece en 1957 el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de Cielito Lindo.

11 de noviembre: Nace en 1928 el escritor Carlos Fuentes uno de los intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX.

12 de noviembre: Nace en 1651 Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.

Sor Juana Inés de la Cruz (Archivo)

14 de noviembre: En 1974, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional que estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

15 de noviembre: Nace en 1776 José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de El Periquillo Sarniento.

Muere en 1874 Sebastián Lerdo de Tejada.

19 de noviembre: El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombre a a Ciudad de México como la capital del país, en 1824.

Es asesinado en 1910 Aquiles Serdán, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz.

20 de noviembre: Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

El Aniversario de la Revolución Mexicana es uno de los últimos días de descanso obligatorio del año (Infobae)

Nace el escritor José Revueltas, en 1914.

Se inaugura en 1952 el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

21 de noviembre: Muere en prisión, Ricardo Flores Magón, destacado periodista, político e ideólogo liberal opositor al gobierno de Porfirio Díaz, en 1922.

23 de noviembre: Nace en 1883 José Clemente Orozco, destacado pintor de la escuela muralista mexicana.

24 de noviembre: Muere en 1957 Diego Rivera, destacado muralista mexicano.

Diego Rivera y Frida Kahlo (Archivo)

26 de noviembre: Muere fusilado en 1919 Felipe Ángeles, general revolucionario y principal colaborador de Francisco Villa.

Muere en 1983 Jorge Ibargüengoitia, destacado escritor mexicano

28 de noviembre: Emiliano Zapata proclama en 1911 el Plan de Ayala, en el que reivindica los derechos de los campesinos; su lema fue “Reforma, libertad, justicia y ley”.

29 de noviembre: Miguel Hidalgo decreta en 1810 la abolición de la esclavitud.

Los días internacionales

2 de noviembre: Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

5 de noviembre: Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis

6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes

16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia

17 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía

19 de noviembre: Día Mundial del Retrete

20 de noviembre: Día de la Industrialización de África

20 de noviembre: Día Universal del Niño

20 de noviembre: Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico

21 de noviembre: Día Mundial de la Televisión

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

30 de noviembre: Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química