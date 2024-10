Nancy Juárez Salas es titular del Juzgado décimo noveno de distrito en el estado de Veracruz (Captura de pantalla)

Luego de haber ordenado a Claudia Sheinbaum Pardo la eliminación de la reforma en materia judicial, la jueza Nancy Juárez saltó a la percepción de la opinión pública. Tras el desencuentro, y a pesar de la argumentación declarada por la Presidenta para sustentar su postura de no atender la resolución, la juzgadora ha insistido en que la titular del Ejecutivo Federal ha incurrido en un “desacato flagrante”.

De nueva cuenta, este lunes 21 de octubre de 2024, Nancy Juárez Salas sostuvo que, ante la decisión de la Presidenta, está siendo testigo de un “desacato flagrante”. En ese sentido, recalcó que la consecuencia podría ser dar vista al Ministerio Público para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

Cabe mencionar que la Presidenta ha insistido en continuar con la marcha de la reforma en material judicial. En tanto, sobre la postura que ha adoptado la jueza Nancy Juárez, Sheinbaum Pardo ha asegurado en diversas ocasiones que la integrante del poder judicial no cuenta con la facultad de ordenar el amparo, la suspensión o eliminación de una reforma constitucional.

La presidenta de México explicó que la jueza no cuenta con facultades para decidir sobre la reforma en materia judicial (Gobierno de México)

“El primer párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el amparo no es válido, es improcedente para reformas constitucionales. No vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho”, dijo durante una breve entrevista en Campeche.

De igual manera, aseguró que, en caso de recibir una notificación, la Consejería Jurídica de la Presidencia enviará una pregunta al Congreso de la Unión para averiguar si es procedente la petición de la jueza sobre una decisión tomada por el poder legislativo.

Este es el sueldo de Nancy Juárez, jueza que ordenó a Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del DOF

En la actualidad, de acuerdo con el directorio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Nancy Juárez Salas desempeña el cargo de titular del Juzgado décimo noveno de distrito en el estado de Veracruz, en el municipio de Coatzacoalcos. De esa forma, recibe un salario acorde con las funciones que realiza en dicho puesto.

Nancy Juárez percibe un salario de más de MXN 100 mil al mes (X/@mitoteroenred_)

Según se encuentra indicado en Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), aquellas personas que se desempeñan como jueces y juezas de distrito recibe un ingreso mensual máximo de MXN 139 mil 210. De igual manera, cuentan con un ingreso de hasta MXN 261 mil 672 por concepto de aguinaldo y prima vacacional.

En caso necesario, las y los jueces de distrito también reciben un pago por riesgo de MXN 424 mil 558, De manera adicional podrían contar con otro tipo de prestaciones.