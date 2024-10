Cuál es el problema de salud que sufre la cantante Ana Bárbara y por el que su voz está afectada

En un emotivo homenaje a Marco Antonio Solís, la artista continuó con su actuación a pesar de las dificultades (Especial)

La cantante Ana Bárbara ha logrado posicionarse firmemente en la escena de la música regional mexicana, destacándose como una de las cantantes más queridas y populares en la actualidad. Sin embargo, sus recientes declaraciones han dejado a muchos sorprendidos. Durante un homenaje a Marco Antonio Solís por sus 50 años de carrera, la artista compartió que enfrenta problemas de salud, lo cual ha suscitado preocupación entre sus seguidores y colegas.

En este evento, expresó: “Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”. A pesar de las recomendaciones médicas de no cantar, su actuación dejó a los presentes asombrados, interpretando “Invéntame”, una de las canciones más emblemáticas de Solís, lo que demuestra su indudable talento y pasión por la música.

A costa de las indicaciones médicas, la cantante cautivó al público con su interpretación de "Invéntame". (Crédito: Instagram: @anabarbaramusic)

¿Cuál es la enfermedad que atraviesa la cantante Ana Bárbara?

Aunque no especificó la causa de sus problemas vocales, se sabe que Ana Bárbara ha lidiado con desafíos de salud desde su juventud. En una entrevista realizada en 2023, por primera vez habló abiertamente sobre sus dificultades personales, mencionando su estancia en una clínica especializada en España.

“Estaba en un concurso de belleza, pero el problema básicamente es emocional. A los 18 años me di cuenta de que no estaba bien. Desde la pubertad, a los 13 o 14 años, noté que no comía de forma ordenada. No sabía que eso era un problema”.

A través de sus palabras, Ana Bárbara reveló que lidió con un desorden alimenticio, reconociendo que desde los 18 años ha batallado contra la bulimia y la anorexia. Esta lucha ha tenido un impacto significativo en su salud, llevando su peso a bajar de 57 kilos a pesar de su estatura de casi un metro ochenta.

'La reina grupera', reconocida por su talento y carisma, continúa inspirando a sus fans con su música y su historia de vida. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Esta ha sido la carrera artística de Ana Bárbara

A lo largo de su exitosa carrera, Ana Bárbara ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como Grammy Latinos y Premios Lo Nuestro, que reflejan su popularidad tanto en México como en Estados Unidos. Su potente voz, junto a su carisma y presencia en el escenario, han sido esenciales para su trayectoria.

Más allá de su labor musical, también ha incursionado en proyectos de televisión y actuación, ampliando su influencia en el mundo del entretenimiento. Con más de dos décadas de experiencia en la industria, Ana Bárbara continúa siendo una figura prominente y admirada, y a través de su música, promueve el empoderamiento femenino, inspirando a muchas mujeres con sus letras y su historia de vida.