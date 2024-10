“Yo jamás lo filtré”: Gussy Lau revive polémica con Ángela Aguilar; asegura que ha tenido contacto con Christian Nodal

Gussy Lau y Ángela Aguilar tuvieron un fugaz romance, el cual terminó en medio de un escándalo. (gussylau, angela_aguilar, Instagram)

A dos años de su publicitada separación de Ángela Aguilar, el cantautor Gussy Lau habló de la efímera relación que sostuvo con la princesa del regional mexicano, 15 años menor que él. En la emisión de este jueves de Ventaneando, el multipremiado artista avivó una polémica que parecía haber quedado atrás para la Dinastía Aguilar.

Públicamente, Gussy Lau era visto como un colaborador cercano a Pepe Aguilar. Incluso, participó en varios videos que el cantante compartió en su canal de YouTube que fueron grabados en el rancho familiar El Soyate. No obstante, esta cercanía propició un romance con Ángela Aguilar, el cual era tolerado por la familia pese a la marcada diferencia de edad.

No obstante, la relación se hizo pública luego de la filtración de una fotografía de Gussy Lau y Ángela Aguilar besándose, la cual coincidió con la filtración de material íntimo de la cantante. La difusión del contenido fue atribuido a Gussy Lau, acusación que fue negada por el cantautor, quien afrontó la presión de la prensa y las acusaciones en redes sociales, mientras Ángela Aguilar se recluyó en París, desde donde negó la autenticidad de las imágenes.

A dos años de distancia, Gussy Lau dio detalles sobre su relación con su ex y Pepe Aguilar, con quien está ligado por un contrato: “Yo se lo dije desde un principio, yo jamás lo filtré, todos lo saben. La gente a través de las redes pueden opinar lo que sea”, expresó con relación al escándalo que surgió en 2022, aunque evitó hacer referencia a las polémicas fotos que fueron divulgadas en plataformas como X y Reddit.

Sobre su vínculo con Pepe Aguilar, Gussy Lau dijo que han seguido colaborando sin tener contacto personal, y admitió que espera que su relación de trabajo termine: “Desde la polémica ya no tuvimos un acercamiento, porque un contrato hay”.

Al hablar sobre la reciente boda de Ángela, Gussy Lau sorprendió al decir que en 2023 tuvo un acercamiento con Christian nodal, esposo de la intérprete. No obstante, aclaró que sus planes de trabajo se cancelaron por obvias razones: “Él me habló en febrero para pedirme canciones para su disco y tuvimos un acercamiento, pero ya no creo que me las vaya a grabar”.

Gussy Lau envió mensaje a Pepe Aguilar (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

¿Por qué terminaron Gussy Lau y Ángela Aguilar?

El romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau se volvió público en abril de 2022 tras la filtración de fotos íntimas de la artista. Aunque al inicio el compositor lo negó, terminó por confirmar su relación con la cantante, mencionando que la familia Aguilar estaba al tanto. Por su parte, Ángela expresó sentirse “violentada” por la difusión no consentida de las imágenes.

El escándalo afectó su relación y, en los Latin Grammy de 2022, ambos evitaron contacto. Meses después, Gussy Lau compartió canciones en redes sociales que parecían ser indirectas hacia Ángela, tras su sorpresiva aparición en un concierto de Christian Nodal, generando más especulación entre sus seguidores.

La relación, que comenzó de manera pública y polémica, no pudo superar el peso mediático y terminó alejando a ambos artistas en sus caminos personales y profesionales.

En junio pasado, luego de que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación, Gussy Lau compartió una historia musicalizada con temas propios, donde canta: “Ayer te vi, con él somos amigos, con él no pasa nada, con él no te preocupes”. La estrofa fue interpretada por usuarios de redes sociales como una forma de revelar que el artista sonorense interfirió en su fallido noviazgo.

Gussy Lau y Christian Nodal en el escenario de los Latin Grammy en 2019 (Foto: Instagram)