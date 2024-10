Felipe Calderón arremete contra Marko Cortés tras la sentencia de García Luna: “Mediocre y miserable”

Felipe Calderón llama mediocre a Marko Cortés | (Foto: Cuartoscuro/ Especial)

Luego de que Genaro García Luna fuera sentenciado a 38.8 años de cárcel tras ser declarado culpable en 5 delitos relacionados con el narcotráfico, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa no solo reaccionó a través d X -por lo que fue severamente criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo-, sino que además concedió una entrevista en la que atacó a Marko Cortés a quien llamó “mediocre”.

Calderón Hinojosa, quien es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y quien además estuvo al frente del país de 2006 a 2012, habló con el periodista Ciro Gómez Leyva a quien le dio a conocer sus primeras impresiones por la sentencia en contra de su exsecretario de Seguridad Pública. Aprovechó el espacio para lamentar que el blanquiazul se deslindó de los hechos, incluyendo a su dirigente nacional al cual le recordó, es llamado “El M3″.

“¿Qué hace el PAN? Deslindarse de sus gobiernos, lo cual es un error estratégico increíble. Eso habla de un liderazgo que ha arruinado al PAN completamente (...) De Marko, pues bueno, por eso le dicen el 3M ¿no?”, declaró.

Para explicar el motivo por el que Cortés es llamado con dicho apelativo, el exmandatario federal apuntó:

“Por Marko, mediocre y miserable”, explicó.

Felipe Calderón llama "EL M3" a Marko Cortés | (@MarkoCortes)

Reconoce fallas en su gobierno

Conviene recordar que, momentos después de que el juez Brian Cogan dictó la sentencia al exfuncionario del Gobierno Federal, Calderón se pronunció a través de las redes sociales remarcando que: “El nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en defensa de las familias mexicanas. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien, y corregir lo que se tenga que corregir, tanto de mi gobierno como de los que me sucedieron. Ojalá pueda convocar a una verdadera Política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México”.

No obstante, durante la entrevista antes citada también reconoció que su gobierno, mismo que concluyó hace 12 años, tuvo diversos errores, que en su caso, fue el exsecretario de Seguridad Pública condenado a casi 40 años de cárcel, tiempo que basta hacer mención, su defensa apelará ante las autoridades competentes.

“Tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos, también con defectos, manchas y señalamientos, como es el propio de Genaro, pero aún en tema de Seguridad nosotros si combatíamos a la delincuencia, nos enfrentábamos a los criminales, arriesgábamos nuestras vidas y defendíamos a la gente”, dijo.

El expresidente dijo esto sobre García Luna | Foto: X @piojo22e

A pesar de su postura, la reciente entrevista concedida por el expresidente incluyó buenos deseos a la actual titular del Poder Ejecutivo, especialmente porque aseguró que el tema de la inseguridad en México va en aumento.

“Le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, va empezando (...) ojalá pueda hacer una política de Estado verdaderamente, que convoque a todos a la unidad para poder pelear contra el verdadero enemigo de México que es el crimen organizado”, concluyó.

La presidenta, por su parte, lamentó la mañana de este jueves 17 de octubre que Felipe Calderón hiciera énfasis a través de sus mensajes que volvería a hacer todo lo que ejecutó en su lucha contra el crimen organizado.

“No es menor, de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia y degradación del sexenio de Felipe Calderón. Hay que decirlo con todas sus letras (...) ¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, los invito a reflexionar. Lo que queremos es que no se olvide y a quiénes representa”, sentenció la presidenta a través de La Mañanera del Pueblo.