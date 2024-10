Cuál es la fortuna de Rosé, cantante y bailarina de BLACKPINK

Rosé es popularmente conocida por su participación en BLACKPINK pero su fortuna proviene de otras fuentes. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Roseanne Park Chae Young, mejor conocida por su nombre artístico Rosé, es una cantante y bailarina del afamado grupo femenil de K-pop llamado BLACKPINK y aunque popularmente se le relaciona con la agrupación, la artista cosechó éxitos en diferentes áreas.

La también modelo nació en Australia pero es de ascendencia surcoreana y después de audicionar para el sello discográfico YG Entertainment debido a una sugerencia de su padre, se mudó a Seúl porque fue seleccionada como la mejor de las 700 personas que se habían postulado.

Pese a que el sueño de ser cantante parecía lejano, Rosé tuvo éxito con uno de sus temas en solitario y posteriormente, con el debut de BLACKPINK lanzó al estrellato su carrera, permitiéndole amasar una fortuna y firmar diversos contratos con marcas de lujo.

Fortuna de Rosé y colaboraciones

La cantante y bailarina también es modelo en la actualidad y ha posado para diferentes revistas. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

De acuerdo con Celebrity Networth, un sitio web que proporciona estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, la cantante y bailarina tiene una fortuna que ronda los 20 millones de dólares, lo que se traduce a 387 millones 576 mil pesos aproximadamente.

El mismo medio señala que ha modelado para diferentes marcas coreanas entre las que destacan Kiss Me, especializada en cosméticos y OIOI, que desarrolla diferentes prendas de ropa. Sin embargo, sus contratos no se limitan a Corea del Sur, pues en 2020 fue nombrada embajadora global de la casa de moda Yves Saint Laurent y un año después también lo fue de Tiffany & Co.

La revista Vogue señala que cada una de las integrantes de la agrupación de K-pop son íconos de la moda, por lo que no es de sorprenderse que Rosé vista con ropa de prestigiosas marcas en su día a día y en eventos especiales como es el caso de la celebración de la asociación entre Sulwhasoo, una marca surcoreana de productos para el cuidado de la piel y el Museo Metropolitano de Arte en donde lució un vestido hecho a la medida por la firma Choijaehoon.

Durante el evento portó un vestido largo de satén negro con tirantes delgados de camisola y un corpiño ajustado que complementó con un collar de diamantes y un brazalete de la firma de lujo Tiffany & Co.

El hogar de BLACKPINK

La relación entre las cantantes del grupo es tan sólida que decidieron vivir juntas desde el inicio del grupo. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

De acuerdo con Architectural Digest (AD), un medio especializado en diseño de interiores, las integrantes del grupo de K-pop viven en un departamento de lujo en el complejo Han River Bamseom Apartments (Apartamentos Bamseom del río Han), ubicado junto al río Han en Seúl, Corea del Sur.

Estas torres departamentales son muy famosas por tener una de las mejores vistas del río, la ciudad y la isla Bamseom pero también es reconocida por ser el hogar de diferentes grupos de K-pop como Winner, Ikon y Treasure.

Aunque por múltiples razones de privacidad no se conoce en cuál de las torres viven las integrantes de BLACKPINK, en muchos videos y publicaciones de redes sociales los seguidores de la banda conocen algunos de los rincones del hogar.

Desde el inicio del grupo las integrantes decidieron vivir juntas e inicialmente radicaban en una casa de tejas rosas y es recordada por los seguidores debido a que ahí se grabó el documental BLACKPINK House en donde mostraban su vida diaria, su relación como amigas y un poco del interior del espacio.