Buró de Crédito lanza mensaje para las personas con mal historial que desean salir de ahí

El descuido y la falta de conocimiento sobre el manejo de tarjetas pueden afectar el historial crediticio de una persona, por lo que llega un momento en que ya no pueden pagar sus deudas y los otros bancos ya no les prestan dinero, en este caso, se dice que “lo mandaron a Buró de Crédito”.

En su desesperación, mucha gente cae en estafas, ciertas personas prometen que tienen un contacto para “borrar” a la gente de la “lista negra” a cambio de cierta compensación económica, pero la realidad es que la deuda no se va y pierden todavía más dinero.

Ante esto, el Buró de Crédito pide a las personas con mal historial crediticio o deudores que comprendan cómo funciona su sistema y no le paguen a nadie para salir del buró.

“Ten mucho cuidado con la desinformación y los fraudes, no necesitas salir de buró de Crédito, lo que realmente necesitas es mejorar tu historial y esto lo logras poniéndote al corriente con tus compromisos crediticios”, se pudo escuchar en un video.

Es importante entender que cualquier persona que haya pedido un préstamo o maneje alguna tarjeta de crédito ya está en el Buró de Crédito, lo que puede ser negativo es tener un mal historial, esto se evalúa con puntos para el siguiente banco, por lo que si debes dinero o constantemente te atrasas en pagos, tienes un score negativo, es decir, mala reputación como cliente.

Por lo tanto, no se puede salir del Buró de Crédito ya que no es como una lista negra, la única forma de no estar ahí es nunca entrar, es decir, jamás solicitar un crédito, no manejar tarjetas y pagar de contado tanto propiedades como automóviles.

Lo que puede desaparecer del buró de crédito son los registros morosos, lo cual depende del monto y ciertas condiciones:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS (Unidades de Inversión), se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.