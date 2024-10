“No soy un robot”, el K-drama protagonizado por Yoo Seung Ho, que combina romance y tecnología

La serie está dirigida por Jung Dae Yoon. (Viki)

“No soy un robot” (I’m not a robot) es un drama surcoreano que fusiona de manera creativa elementos de comedia romántica y ciencia ficción. La serie, protagonizada por Yoo Seung Ho y Chae Soo Bin, aborda temas como la soledad y la evolución de las relaciones en una era tecnológica.

Yoo Seung Ho es conocido en la industria del entretenimiento como uno de los hermanos pequeños de Corea del Sur. Inició su carrera como actor infantil y desde entonces ha participado en proyectos como Missing You (Te extraño, 2012), Arang y el Magistrado (2012), The Emperor: Owner of the Mask (El Emperador: dueño de la máscara, 2017) y Memorist (Memorista, 2020).

Chae Soo Bin es una actriz que debutó con la película Mi Dictador (2014), ganó popularidad después de aparecer en la serie Amor bajo la luz de la luna (2016), Rebel: Tief who stole the people (Rebelde: el ladrón que se robó al pueblo, 2017) y Strongest Deliveryman (El repartidor más fuerte, 2017).

La serie tiene como director a Jung Dae Yoon de Arang y el magistrado (2012), está escrita por Kim Sun Mi y Lee Suk Joon. Fue transmitida del 6 de diciembre al 25 de enero de 2018 por las cadenas de televisión MBC y MBC Dramanet.

La primera lectura de guion se llevó a cabo el 27 de Septiembre de 2017. (Prime Video)

De qué trata el drama

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) es un joven rico y solitario que sufre de una extraña alergia al contacto humano. Esta condición le ha impuesto una vida de aislamiento, sin poder experimentar conexiones físicas y sentimentales con las personas.

Min-kyu termina cuidando a un robot humanoide llamado Aji 3, diseñado para ser la compañera perfecta del equipo de desarrollo de Androids. Sin embargo, debido a un accidente antes de la entrega, Aji 3 debe ser reemplazada temporalmente por la humana Jo Ji Ah (Chae Soo Bin), quien intenta hacerse pasar por el robot.

El drama muestra un enfoque novedoso sobre cómo las relaciones humanas pueden verse afectadas o enriquecidas a través de la tecnología. Min-Kyu contrata a Ji Ah para hacerse pasar por el robot y convencer a un posible socio comercial de la capacidad de los robots para interactuar de forma natural con los humanos.

A medida que Ji-ah y Min-kyu pasan tiempo juntos, surgen sentimientos inesperados entre ellos, lo que complica aún más la situación y el engaño inicial. Ji-ah tiene que lidiar con las consecuencias de fingir no tener sentimientos frente a Min-kyu.

La química entre los protagonistas no solo sostiene la narrativa, sino que brinda escenas cómicas y tiernas de la pareja. El secreto del robot falso hará que Min-kyu reflexione sobre su fobia para relacionarse sentimentalmente con las personas, lo hará experimentar nuevos sentimientos y decidir si quiere tener una relación con la verdadera Ji Ah.

Después de que se revela toda la verdad, Min-kyu decide renunciar a su empresa familiar para iniciar un nuevo proyecto tecnológico junto a Ji-ah. Juntos fundan una compañía que desarrolla robots de asistencia médica, combinando la pasión de Ji-ah por la programación y el deseo de Min-kyu de crear tecnología que ayude a las personas.

Dónde ver “No soy un robot”

El K-drama “No soy un robot " está disponible para ver en plataformas de streaming con series de televisión asiáticas como Viki Rakuten, Max, Amazon Prime, Kocowa y VIX. Esta comedia romántica cuenta con una temporada de 16 capítulos, con una duración de 60 minutos cada uno. Confirma la disponibilidad de los servicios, ya que algunos pueden requerir suscripción para ver la serie.