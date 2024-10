Quién es Lourdes Ornelas, la mexicana que tuvo una hija trans con Camilo Sesto y que alarma por sus adicciones (Fotos: Instagram/@camiloblanesoficial/@hercitycallale)

Aunque Lourdes Ornelas lleva una vida alejada de la mirada pública, los evidentes problemas de adicciones que enfrenta su hija Sheila Devil la han colocado de nueva cuenta en boca de todos los fans del cantante español Camilo Sesto, pues es la única heredera del famoso fruto de una relación que sostuvieron décadas atrás.

Siendo fan del cantante español, Lourdes quedó embarazada y fruto de dicha relación nació Camilo Blanes, quien actualmente se identifica como Sheila Devil. Sin embargo, a 5 años de la muerte del cantante la mexicana rompe el silencio sobre la situación que atraviesa su hija de ahora 40 años y la forma en como su vida de excesos ha quedado expuesta en redes sociales, donde suele compartir fotos y videos alarmantes.

“Yo no quiero hacerlo obligado, porque eso no funciona, llevarlo obligado a un centro, aquí no se puede además. Mucha gente lo ve vestido así ridiculizando, se burlan del tipo ‘¿Dónde está la mamá?’, como si fuera tan fácil que yo vaya y le diga ‘Venga, vámonos’, pues no, tiene 40 años”, expresó de forma reciente Lourdes Ornelas al programa mexicano en YouTube El Chisme TV México.

Camilo Sesto y Lourdes Ornelas se conocieron en México, país natal de ella, donde el cantante iba a actuar por primera vez en un canal de televisión. Lourdes tenía 17 años y él 29. La mexicana trabajaba de asistente personal de la cantante Lucía Méndez, que también iba a cantar en el mismo espacio televisivo.

Desde el primer minuto, Lourdes se sintió muy atraída por Camilo. “Salí del camerino y me lo encontré. No era conocido en México y me impresionó muchísimo. Tan guapo, tan alto... Llevaba alzas y se veía enorme. Traía una chaqueta de leopardo que compró en Londres; muy moderna para mi país”, recordaba Lourdes en una entrevista para Deluxe.

De acuerdo a ella, comenzaron a salir y en su primera cita cenaron en un restaurante italiano. Lourdes ya estaba perdidamente enamorada de Camilo Sesto, quien era una figura destacada de la canción tanto en el país como en gran parte de Latinoamérica, además de compositor y productor.

Lourdes Ornelas rompe el silencio sobre la hija trans que tuvo con Camilo Sesto (Fotos: Instagram/@hercitycallale)

Un año después de conocerse, Lourdes viajó a Los Ángeles, donde Camilo debía actuar, y quedó embarazada. “Estaba muy asustada”, recordó la mexicana años atrás en un encuentro con diversos medios de comunicación tras la muerte del cantante español

Al comunicarle a Camilo, su respuesta fue que abortara. Le dieron dinero para que pagara la clínica y Lourdes obedeció, algo de lo que se arrepentiría toda su vida: “Fue en una clínica de Los Ángeles. Cuando volví a casa, me deprimí. En mi familia me regañaron. ‘Lo hubieras tenido y lo habríamos cuidado’. Me echaron la bronca por todo, por quedarme embarazada y por haberlo perdido”, agregó.

De acuerdo a su versión de la historia, el español se desentendió completamente de Lourdes. “Camilo no me volvió a llamar. Creí que no volvería a llamarme nunca”, comentó. Sin embargo, lo hizo; seis meses después retomaron la relación, que nuevamente resultó ser intermitente. Lourdes quedó embarazada de nuevo y esta vez decidió tener a su bebé, quien nació bajo el nombre de Camilo Blanes Ornelas, aunque actualmente se identifica como mujer y su nuevo nombre es Sheila Devil.