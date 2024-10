Shakira anuncia tercera fecha en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Shakira anunció conciertos en México. (Shakira oficial)

Shakira anunció una tercera fecha de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, luego de que los fans agotaran completamente los boletos para los primeros dos conciertos. El tercer show que dará la colombiana en la capital del país está programado para el próximo 23 de marzo del 2025.

Por supuesto, habrá preventa para clientes con tarjeta Citibanamex (el lunes 14 de octubre a las 2 de la tarde), y venta general (para el martes 15 de octubre, también a las 2 de la tarde).

Como ya ocurrió con los dos primeros conciertos, se espera que las entradas se terminen en tiempo récord y que haya gran presencia de compradores en las filas virtuales, por lo que te aconsejamos tomar tus previsiones.

Lá última vez que Shakira tocó en tierras mexicanas fue en el año 2018, con su espectáculo Sale El Sol Tour, abarrotando dos fechas enteras en el emblemático Estadio Azteca de la CDMX. En esta ocasión, la colombiana presentará un show completamente nuevo donde interpretará sus más recientes éxitos, entre ellos la colaboración con el argentino Bizarrap.

¿Cuánto costarán los boletos para el tercer concierto de Shakira en CDMX?

Estos son los precios de las entradas para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México:

Rojo: $11 mil 942 pesos mexicanos

Amarillo: $8 mil 050 pesos mexicanos

Rosa: $6 mil 830 pesos mexicanos

Azul: $5 mil 610 pesos mexicanos

Morado: $4 mil 390 pesos mexicanos

Café: $3 mil 170 pesos mexicanos

Zona GNP: $3 mil 536 pesos mexicanos

Verde B: $3 mil 048 pesos mexicanos

Naranja B: $1 mil 950 pesos mexicanos

Verde C: $1 mil 340 pesos mexicanos

Naranja C: $1 mil 217 pesos mexicanos

General B: $1 mil 584 pesos mexicanos

La exitosa carrera de Shakira: de ‘Pies descalzos’ a protagonizar el Super Bowl

La carrera de Shakira, la destacada cantante y compositora colombiana, ha sido un verdadero ejemplo de éxito en la industria musical. Nacida en Barranquilla, Shakira mostró desde joven su talento para la música, lanzando su primer álbum “Magia” a la edad de 13 años. Aunque sus primeros trabajos pasaron desapercibidos, su tercer álbum, “Pies Descalzos” (1995), marcó un punto de inflexión, recibiendo reconocimiento internacional con éxitos como “Estoy Aquí” y “Dónde Estás Corazón”.

El álbum “¿Dónde Están los Ladrones?” (1998) consolidó su estatus en América Latina y España. Canciones como “Ciega, Sordomuda” y “Ojos Así” incrementaron aún más su popularidad. En 2001, Shakira logró el crossover al mercado angloparlante con “Laundry Service”, que incluía los éxitos “Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes”, convirtiéndose en una de las artistas latinas más exitosas en el ámbito internacional.

Shakira continuó su ascenso con álbumes como “Fijación Oral, Vol. 1″ y “Oral Fixation, Vol. 2″, destacándose “La Tortura” junto a Alejandro Sanz. Su versatilidad la llevó a colaborar con artistas de diversos géneros, ampliando su audiencia global. La canción “Hips Don’t Lie” se convirtió en un fenómeno mundial.

Shakira también ha sido reconocida por su labor filantrópica mediante su fundación, Pies Descalzos, que proporciona educación a niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. Además, su enfoque en inclusión y compromiso social ha sido un pilar en su carrera.

La actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2020 junto a Jennifer López reafirmó su posición como una de las estrellas más influyentes de la música pop. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Shakira sigue siendo un ícono cultural a nivel mundial, destacándose por su carisma, talento y capacidad de reinventarse.