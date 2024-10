¿Cuánto costará el boleto más barato para ver a Shakira en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

Shakira regresa a México con "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour"

Tras el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira anunció oficialmente su regreso a los escenarios de todo el mundo y su nueva gira contempla, por supuesto, a América Latina. La cantante colombiana ha agendado tres conciertos en México y la CDMX está incluída.

Por el momento, estas son las fechas confirmadas para el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en nuestro país: el 12 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, el 16 de marzo en Guadalajara en el Estadio AKRON, y el 19 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Los precios oficiales de los conciertos de Shakira están por salir pero ya se conocen los aproximados. Cabe mencionar, que las ventas de los boletos se llevarán a cabo a través de Ticketmaster. Aquí las fechas que debes tener bien anotadas:

Shakira confiemos las fechas de sus conciertos en México y Latinoamérica- crédito @shakira/IG

Venta a Fans: 8 de Octubre a las 10 de la mañana (hay que hacer un registro previo en la página web oficial de Shakira, la fecha límite es el 7 de octubre).

Venta Beyond: el 8 de octubre a las 9 de la mañana.

Preventa priority: el 9 de octubre a las 9 de la mañana.

Preventa para clientes Citibanamex: 10 de octubre a las 2 de la tarde.

Venta General: el 11 de octubre a las 2 de la tarde.

Según el portal ailoviutl especializado en conciertos, el boleto más barato para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX costará 1,217.60 pesos mexicanos (incluidos los cargos) y corresponde a la zona Naranja C, es decir, las gradas más alejadas del escenario.

Por otro lado, el boleto más caro para ver a la colombiana en su show de la capital del país costará unos 10,856 pesos mexicanos. Estos asientos se encuentran a pie del escenario.

Aunque hasta el momento sólo se han confirmado tres fechas para México, se espera que ante la demanda de entradas se anuncien varios conciertos más. Es muy posible que Shakira rompa el récord de Taylor Swift y llene más de 4 conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La impresionante carrera de Shakira

Shakira anunció conciertos en México. (Shakira oficial)

La carrera de Shakira despegó a mediados de los años 90 con su álbum Pies Descalzos (1995), que incluyó éxitos como Estoy Aquí. Su combinación de pop latino y rock capturó rápidamente la atención internacional.

En 1998, lanzó ¿Dónde Están los Ladrones?, consolidando su éxito con temas como Ciega, Sordomuda. Este disco marcó su crecimiento como artista y le abrió las puertas del mercado anglosajón. En el 2001, Shakira publicó su primer álbum en inglés, Laundry Service, que incluyó éxitos globales como Whenever, Wherever. Este trabajo le permitió ampliar su audiencia y estableció su presencia en la industria musical angloparlante.

A lo largo de su carrera, Shakira ha demostrado una notable versatilidad, experimentando con distintos estilos musicales como el reguetón, el pop y la música electrónica. Canciones como Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa) no solo alcanzaron los primeros lugares en las listas de todo el mundo, sino que también se convirtieron en himnos populares.

Además de su éxito musical, Shakira es reconocida por su trabajo filantrópico. Fundó la organización Pies Descalzos en 1997, centrada en mejorar la educación y calidad de vida de los niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. También ha servido como embajadora de buena voluntad de UNICEF.

Shakira ha recibido numerosos premios, incluidos varios Grammy y Latin Grammy, lo que confirma su posición como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Su habilidad para reinventarse y su voz única le aseguran un lugar destacado en la historia de la música.