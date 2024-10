Tiktoker denuncia agresión de trabajadoras del Seven Eleven: “Estoy en riesgo de perder a mi bebé”

Una de ellas, al parecer la gerente llevaba consigo unas tijeras. (TikTok / karenetchegoyen)

Una tiktoker llamada Karen Etchegoyen se viralizó al exhibir cómo fue amenazada por unas trabajadoras de la tienda de conveniencia Seven Eleven, incluso, una de ellas traía consigo unas tijeras en la mano.

En el video se aprecia cómo una de las trabajadoras golpea a la tiktoker, quien graba cómo era amenazada por ella. Según la grabación mostrada por Karen Etchegoyen dice que se encontraba comprando en la tienda hasta que se dio cuenta que en la pantalla no coincide el precio que tenía que pagar.

“Lo que no saben lo que paso en Seven Eleven es que, no me hubiera gustado que se enterarán de esta forma pero.. estoy embarazada y es un bebé de alto riesgo de perderlo. Se los juro que no me hubiera gustado que se enterarán de está forma. A mí me habían dicho que no podía tener hijos, después de un accidente que tuve en la moto, me estuve cuidando mucho por lo mismo de mi embarazo, porque después me enteré que estaba embarazada y no quería que se enterarán de esta forma”, explicó la tiktoker Katenetch,

La mujer explicó por qué comenzó la pelea con las trabajadoras del Seven Eleven (TikTok / karenetchegoyen)

La creadora de contenido que fue agredida por unas trabajadoras de la tienda de conveniencia Seven Eleven, destacó que una de ellas traía consigo unas tijeras, lo cual por el susto puede afectarla en su embarazo que es de alto riesgo.

Karen Etchegoyen reveló que su embarazo es de alto riesgo después de ser agredida por trabajadoras de Seven Eleven. La influencer expresó su preocupación por la salud de su bebé debido al estrés sufrido durante el altercado. Crédito: TikTok / Karen Etchegoyen

“Me sentí muy mal, fui al doctor y me dijeron que no podía recibir sustos o cosas fuertes pórque me pongo mal. Pero saben que lo que hicieron está muy fuerte y que rebasa muchas cosas”, agregó en el segundo video en donde reveló que está embarazada y tras el susto por la pelea con las trabajadoras, estaba en peligro de perder a su bebé.

La respuesta de Seven Eleven ante las acusaciones de Karen Etchegoyen ha sido cuestionada. Aunque la empresa trasladó a la empleada implicada, la falta de una declaración pública genera críticas en las redes sociales. Crédito: TikTok / Karen Etchegoyen

“Seven Eleven obvio no van a decir nada por que no les conviene. Yo hablé con el director operativo y me aseguraron que la chica que me amenazó ya la cambiaron de tienda. Como no sé sabe donde está ahora, ni modo”, finalizó el video en donde al final exhibe la llamada que tuvo con el director operativo de Seven Eleven.