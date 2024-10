Estado de Silencio: dónde y cuándo ver el documental de Diego Luna y Gael García que habla de la violencia contra periodistas

Gael García Bernal y Diego Luna quieren visibilizar la violencia ejercida contra los comunicadores. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin duda Gael García y Diego Luna se han convertido en dos de los actores mexicanos más reconocidos en el mundo. Sus actuaciones han trascendido al grado de llegar a escenarios de Hollywood, pero pese al éxito que han tenido buscan trascender ahora como productores apostando por uno de los temas más controversiales del país: la violencia contra los periodistas.

Al notar la problemática que México ha acumulado siendo uno de los peores lugares para ejercer la profesión de comunicar, los artistas decidieron alzar la voz a favor de los periodistas y adentrarse en uno de los pasajes más oscuros de la nuestra historia.

Con el documental “Estado de Silencio’, García y Luna, acompañados del director Santiago Maza, narran la historia de cuatro reporteros quienes han vivido en carne propia el terror que significa investigar diversos temas, principalmente en seguridad y política, con el objetivo de sacar a la luz la verdad.

El proyecto ya fue presentado en diversas partes del mundo con una buena recepción. (Especial)

¿Quiénes participaron en el proyecto?

Entre los periodistas que se tomaron sus historias se encuentran Marcos Vizcarra, proveniente de Sinaloa; la pareja entre Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino, de Chiapas; y Jesús Medina de Morelos, los cuales fueron víctimas de la violencia hacia estos profesionales.

Desde junio de este 2024 Gael García y Diego Luna presentaron por primera vez su más reciente trabajo en el Festival de Cine Tribeca, en Nueva York, generando expectativa sobre el tema tan delicado que tocaron que, aunque no debería existir, decidieron romper el silencio para que se ponga sobre la mesa con la esperanza de que se pueda hacer algo al respecto.

“Es también para resaltar el hecho de que sin periodismo no hay democracia, no hay cómo escrutar la verdad si no existe el periodismo, si no existen las voces que denuncian, que critican, que matizan las cosas que están sucediendo”, indicó García Bernal.

El periodismo y el cine se entrelazan en la presentación de un nuevo documental. María de Jesús Peters, corresponsal de El Universal y protagonista del filme, explicó que el título del documental surge porque “hay ciertos temas que no se abordan o no se quieren tocar, y al final la gente no se entera”. Por su parte, el director Vizcarra señaló que “este documental no debería de existir, pero estamos agradecidos porque necesitamos abrir la conversación sobre las violencias que vivimos las y los periodistas en México todos los días”.

Diego Luna, quien también participó en la presentación, mostró su interés en visibilizar los desafíos que enfrentan los periodistas en su país. “Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no está consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, comentó. Además, el actor destacó que esta es “una llamada de atención a la ciudadanía, tenemos que reconocerles, apoyarles, estar cerca, preocuparnos por lo que hoy vive la comunidad de periodistas en nuestro país”.

Se espera que el documental pueda generar una nueva conciencia sobre el trabajo de los periodistas. (Especial)

¿Cuándo y dónde puedo ver el documental?

Si bien ‘Estado de Silencio’ ya fue proyectado en diversos festivales, para México apenas estará disponible por medio de la plataforma de streaming de Netflix el próximo 17 de octubre. Este trabajo busca resaltar la labor de los periodistas, los peligros que viven a diario por realizar su trabajo y dejar en claro que los actores no solo son buenos delante de las cámaras, sino que también detrás de ellas.