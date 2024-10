Cuál es la fortuna de LISA, la cantante tailandesa de BLACKPINK

Comenzó su carrera como modelo trabajando para la marca Nonagon.-(Lloud/RCA Records)

Es integrante del exitoso grupo de K-pop BLACKPINK, ha acumulado una notable fortuna a lo largo de su carrera musical. Desde su debut en 2016 en la girlband, Lisa no solo ha destacado en el mundo de la música, sino que también ha incursionado en el modelaje y se ha convertido en embajadora de renombradas marcas internacionales.

Lalisa Manoban nació el 27 de marzo de 1997 en la provincia de Buri Ram, Tailandia. Durante su etapa en la secundaria, formó parte de un grupo de baile llamado We Zaa Cool, con el cual ganó un premio en una competencia televisada. En este grupo, también participaba su amigo de la infancia BamBam, miembro del grupo masculino GOT7.

En sus primeros años sus papás, Chitthip Bruschweiler y su padrastro Marco P. Brüschweiler, no la apoyaron en su sueño de convertirse en una idol por su corta edad, sin embargo eso no detuvo los sueños de Lisa. En 2010 presentó una audición en YG Entertainment en Bangkok, fue una de las elegidas de entre 4 mil aspirantes. Un año más tarde, a los 13 años firmó contrato para convertirse en la primera trainee (aprendiz) no originaria de Corea.

Posteriormente se independizó en Corea del Sur. Más tarde, apareció en el video musical del sencillo “Ringa Linga” de su compañero de sello Taeyang.

@lalalalisa_m cuenta con 104 millones de seguidores en Instagram, es la más seguida de todos los ídolos del K-pop.-(Foto: Captura Instagram)

Fortuna y emprendimientos

Celebrity Networth, un sitio web que proporciona estimaciones patrimoniales de celebridades basadas en análisis financieros y estudios de mercado, estima el patrimonio neto de Lisa en $25 millones de dólares, lo equivalente a 48 mil 732 millones 425 mil pesos mexicanos.

En marzo de 2024, la cantante compró una casa recién renovada en Beverly Hills por 3,95 millones de dólares (77 mil 74 millones 144 mil cincuenta pesos), la casa de 3.387 pies cuadrados, está en las colinas de Coldwater Canyon, una península que bordea las montañas de Santa Mónica, según datos de Mansion Global, el sitio especializado en bienes raíces de lujo.

Lisa ha patrocinado marcas como Moonshot, AIS Thailand, Samsung, Adidas, D&G Downy, MAC Cosmetics, Bulgari y Chivas Regal. Además, ha publicado varios libros de fotografía. También es activa en las redes sociales, y su cuenta de Instagram @lalalalisa_m (104 millones de seguidores) es la más seguida de todos los ídolos del K-pop.

En febrero de 2024 lanzó su propia empresa de gestión de artistas, llamada LLOUD. Lisa anunció su nuevo emprendimiento a través de sus redes sociales y describió a su nuevo proyecto como una plataforma para mostrar su visión en la música y el entretenimiento.

Lisa ganó el premio a "Mejor K-Pop" en los MTV Video Music Awards 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

La llegada de BLACKPINK

Lisa saltó a la fama en 2016 como una de las cuatro integrantes del grupo femenino surcoreano Blackpink, formado por Jisoo, Jennie y Rosé. Su primer álbum fue “Square One”, que incluía los sencillos “Whistle” y “Boombayah”.

En 2018, el grupo expandió su alcance internacional con el sencillo “Ddu-Du Ddu-Du”, que se convirtió en la primera canción de un grupo femenino coreano en ingresar a la lista de sencillos del Reino Unido y en obtener la certificación de oro en los Estados Unidos.

Blackpink lanzó su álbum debut en 2020, “The Album” incluyó éxitos como “How You Like That”, “Ice Cream” y “Lovesick Girls”, el disco alcanzó el número uno en Corea del Sur y el número dos en el Billboard 200 en los EE. UU.

También alcanzó el número uno en México y Nueva Zelanda. El grupo lanzó su segundo álbum de estudio “Born Pink” en 2022, el Born Pink World Tour rompió el récord de la gira de conciertos más taquillera de un grupo femenino, así como de la gira de conciertos con mayor asistencia de un grupo femenino de K-pop.

Blackpink es una de las agrupaciones coreanas más exitosas. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Su paso por YouTube

Lisa quiso incursionar en el mundo de internet tras abrir su canal de YouTube, Lilifilm Official, dedicado a mostrar sus viajes y estilo de vida. En el sitio abierto desde 2018 tiene en 2024 más de 11.7 millones de suscriptores y 3.1 millones de visualizaciones en el mes de octubre, según el sitio web de estadísticas y análisis de youtubers HypeAuditor.

Primeros pasos en la televisión

En 2018 fue elegida por el programa militar de MBC Real Man 300 como miembro del elenco de la Academia del Ejército de Corea de variedades militares. De 2020 a 2021 participó como mentora de baile en la segunda y tercera temporada de la serie “Youth With You”. Más tarde hizo su debut actoral en la serie antológica de HBO “The White Lotus”.

El éxito como solista

Lisa comenzó su carrera musical en solitario con su álbum debut, “Lalisa” se convirtió en el más vendido de una solista en Corea del Sur. En 2021, Lisa alcanzó el éxito con los sencillos “Lalisa” y “Money”, ambos con videos musicales populares. Ese año, también triunfó con “SG”, una colaboración con DJ Snake, Ozuna y Megan Thee Stallion. En 2023, participó en la exitosa canción “Shoong” de Taeyang, incluyendo su aparición en el video de presentación. Además, ese año encabezó cinco actuaciones en el cabaret parisino Crazy Horse.

En 2024 Lisa llegó oficialmente a los MTV VMAs 2024, nominada al premio Moonperson por su canción “Rockstar”, su campo más competitivo es la categoría de mejor K-Pop, donde se enfrentó a Stray Kids, New Jeans, Tomorrow x Together, NCT Dream y Jungkook, según datos de VOGUE México y Latinoamérica.