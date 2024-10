Crean parodia contra ‘Lady Huracán’ tras asegurar que los yucatecos inventan huracanes para no trabajar

Los dos tiktokers aprovecharon la tendencia de Lady Huracán para hacer sus respectivas parodias. (TikTok / @miguelmaas31 & roycuervo1)

Esta semana, la tiktoker Sandra Orozco se convirtió en un fenómeno viral después de hacer comentarios polémicos sobre la población de Yucatán, afirmando que “sólo inventan huracanes para evitar trabar y asistir a trabajar.”

Sus palabras no solo desataron la furia de los yucatecos, sino que también dieron inicio a una oleada de memes y parodias que critican su percepción de la región.

La reacción de la comunidad yucateca fue inmediata. Apodada ‘Lady Huracán’, Sandra Orozco se convirtió en el blanco de burlas a través de redes sociales. Uno de los momentos más destacados fue la creación de canciones paródicas por parte de los tiktokers Miguel Maas y Roy Cuervo, quienes aprovecharon el tren del mame para expresar su descontento de una manera humorística.

Tanto Miguel como Roy demostraron tener el ingenio para hacerle una parodia a Lady Huracán. (TikTok / @miguelmaas31 & roycuervo1)

Miguel Maas fue el primero en unirse a la tendencia, adaptando la popular canción “La Niña Fresa” de la Banda Zeta Fiesta para hacer una versión dedicada a ‘Lady Huracán’.

Ahí ta’, ¿cómo ven a está foranea?

Dice que los yucatecos somos huevones

Dice los yucatecos, que huracanes inventan

Que somos huevones, eso nos dice Sandra la fresa

Que no vamos al jale ni los niños a la escuela

Como ya la conocen, esa foranea está bien perpleja

¡Qué no hay huracanes! No, no

Los Yucatecos lo inventan no, no

Que vivamos bien frescos, no, no

Que el ciclón no afecta, no, no

¿Qué es lo que quiere la güera?

¿Qué va a pedir la fuereña

¿Qué se le antoja a la reina?

Para que ella esté contenta

Ash que abran el oxxo, el gimnasio o el wee

Que wee ni que weee, un pinchazo te vamos a dar para que te largues y dejes de estarnos criticando

El tiktoker Miguel Baas se unió a las burlas hacía Sandra Orozco, mejor conocida como Lady Huracán Crédito: TikTok / Miguel Baas

Por su parte, Roy Cuervo también decidió contribuir a la broma con su propia parodia. Aunque los detalles de su letra no fueron revelados en el comunicado, se sabe que su enfoque también se dirigió a criticar las declaraciones de Orozco, sumándose a la risa colectiva en torno a la figura de ‘Lady Huracán’.

Ya salió nuestra Lady Huracán

Dicen que no quieren trabajar

Ya salió nuestra Lady Huracán

Pero no imaginaba que la iban a funar

Ya salió nuestra Lady Huracán

Dijo que no quieren trabajar

Ya salió nuestra Lady Huracán

Pero no imaginaba que la iban a funar

Ya salió nuestra Lady Huracán

La que dijo que son flojos y quieren trabajar

Dijo que solo inventan lo que ya sucederá

Que solo están inventando que viene un huracán

Ya salió Lady Huracán, la que dijo que son flojos y no quieren trabajar

Dijo que solo inventan lo que ya sucederá

Ja ja ja se paso la amiga

La amiga, dijo que son flojos y que es gente inventadilla

Sandra se ha pasado (x3) y ahora la están funando

Se pasó la amiga, se pasó la amiga

La amiga, dijo que son flojos y que es gente inventadilla

El tiktoker y compositor de parodias Roy Cuervo se unió a las burlas hacía Sandra Orozco, mejor conocida como Lady Huracán Crédito: TikTok / Roy Orozco

A medida que la controversia continúa, los memes y parodias siguen inundando las redes sociales, dejando claro que la comunidad yucateca ha encontrado una manera creativa de responder a las críticas.

Lady Huracán se disculpa

Luego de compartir un video en el que afirmaba que la población de Yucatán inventa huracanes para evitar trabajar o asistir a la escuela, la tiktoker Sandra Orozco en otro video salió a disculparse con la comunidad yucateca por sus comentarios despectivos.

“Estoy completamente en shock, pero hay algo importante que les quería decir (...) Lo que dije estuvo completamente fuera de lugar y estoy 100% consciente. Sé que hablé desde la completa ignorancia, sé que estuvo súper mal, que fue una mala broma”, declaró Orozco en su reciente video. La tiktoker reconoció la gravedad de sus palabras y se mostró arrepentida por el daño causado a la comunidad yucateca.

Sandra Orozco no solo enfrentó una avalancha de comentarios negativos, sino que también reveló que ha estado recibiendo amenazas de muerte desde que sus palabras se viralizaron.

“Estoy recibiendo amenazas de muerte desde ayer, estoy recibiendo mensajes diciéndome que me esperan ver para hacerme no sé qué”, confesó visiblemente afectada. También señaló que su familia ha sido víctima de ataques y mensajes de odio: “Mi familia está recibiendo mensajes de odio que no creo que lo merezcan porque ellos no hicieron nada”.

La mujer aseguró que aprendió aún más sobre Yucatán luego de volverse viral al asegurar que inventan los huracanes para no trabajar ni estudiar. Crédito: TikTok/@sandraorozco_

Orozco destacó que su situación ha escalado hasta el punto de que “está rolando mi CV, están hablando en todas las empresas en las que he trabajado”, lo que refleja la magnitud de la reacción en su contra. La disculpa pública de la tiktoker busca no solo aclarar su postura, sino también desactivar la tensión que ha generado su comentario.