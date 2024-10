Las jerarquías sobre la ciencia que nos mostró The Big Bang Theory y que pasaron desapercibidas

La serie estadounidense logró destacar por la curiosa interacción entre sus personajes. (CBS/The Big Bang Theory)

The Big Bang Theory, traducida en español como La Teoría del Big Bang fue una serie de comedia que marcó a gran parte de los millennials y centennials por su innovadora trama y sus carismáticos personajes que ya forman parte de la cultura popular de los 2000.

La serie envuelve a los personajes en situaciones cómicas y referencias a principios y teorías físicas auténticas, aunque simplificados al máximo para poder ser entendidos rápidamente por la audiencia que no posea estudios en física, matemáticas o ingeniería.

El carácter científico de los personajes de la sitcom fue muy innovador en la fórmula de este tipo de programas y aunque muchos llegan a considerar que el tema principal de la serie rodea la divulgación científica, el politólogo Felipe Neri López Veneroni de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el éxito de la comedia estadounidense responde más a su carácter sociológico.

¿Qué enfoques sociales ocultos tiene The Big Bang Theory?

El también maestro de la UNAM destaca que la sitcom logró sobresalir por darle el protagonismo a personajes que en un contexto social real no serían tan populares, como es el caso de los perfiles intelectuales comúnmente conocidos como “nerds”.

“La serie The Big Bang Theory me parece muy bien logradas por varias cosas, en primer lugar pone como héroes en la pantalla a personajes que normalmente no lo serían en la vida real, es decir, al intelectual científico inter especializado lleno de tics y situaciones que dan risa”, compartió el politólogo para UNAM Global.

A su vez, la serie marca una notable jerarquía de la ciencia representada en la especialidad científica en cada uno de sus personajes principales.

“El otro que es físicamente muy bajito, está un poco en las sombras, no acaba de encontrar su lugar en la física y tiene que replicar experimentos de otros, también tienen un astrónomo y el ingeniero que es el tecnólogo”. puntualizó Felipe López.

Las llamadas jerarquías de las ciencias se propusieron por primera vez por el filósofo francés Augusto Comte quien calificó las ciencias desde las más fundamentales hasta las superiores, con el orden: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología.

“Se dice que el ingeniero se quiere parecer al físico, el físico al matemático y Dios al matemático”, expresó el politólogo de la UNAM.

Sin embargo, para el académico de la UNAM el personaje más importante para que la serie funcione es Penny, una chica que representa la clase media baja estadounidense. A diferencia del grupo de científicos, no tiene una formación académica por lo cuál propicia interacciones cómicas y también un reto para los personajes principales que tienen que adaptarse al mundo de la chica.

¿Cuál es el argumento de la serie?

La serie gira en torno a un grupo de amigos científicos y geeks. La historia sigue a Sheldon Cooper, un brillante pero socialmente torpe físico teórico, y Leonard Hofstadter, un físico experimental más emocional y accesible.

La llegada de Penny, una aspirante a actriz que no está interesada en los estudios académicos como la nueva vecina de los intelectuales cambia la dinámica del grupo. A medida que avanza la serie, se introducen otros personajes como Howard Wolowitz, un ingeniero aeroespacial, y Rajesh Koothrappali, un astrofísico que tiene problemas para hablar con mujeres.

A lo largo de las temporadas, la serie explora temas como la amistad, el amor, las relaciones y el crecimiento personal, a menudo entrelazados con referencias a la cultura pop, videojuegos, cómics y la ciencia. El humor se deriva de las interacciones sociales de los personajes, sus peculiaridades y su lucha por adaptarse a situaciones cotidianas.