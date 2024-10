La historia detrás de una de las canciones más icónicas de Coldplay: Viva la vida

Un miércoles por la madrugada Chris Martin no podía dormir y repentinamente surgió una melodía que sería recordada por sus seguidores. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2008 Coldplay decidió caminar hacia horizontes musicales diferentes y en su búsqueda encontró un resultado muy bien recibido por el público, obteniendo con el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio un rotundo éxito.

La agrupación británica popularmente conocida por temas como Yellow y Fix You creó Viva la vida, tema que la posicionó en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard durante una semana en junio del mismo año.

Esta canción dejó una huella imborrable tanto en la agrupación como en el público, pues tan sólo en su semana debut vendió 722 mil copias pero aunque es considerado un himno motivacional para diferentes personas, su origen aún es desconocido para muchos.

La artista mexicana que inspiró a Coldplay

Después de ver en vivo la pintura "Viva la vida" de Frida Kahlo, Chris Martin no pudo sacar de su cabeza la frase hasta que logró componer una canción con ese nombre. REUTERS/Steve Marcus

En una entrevista realizada por Rolling Stone, Chris Martin mencionó que la gente suele asociar el nombre de la canción con Ricky Martin pero la realidad es que la inspiración proviene de una obra de arte que vio el integrante de Coldplay en la Casa Azul de Frida Kahlo.

El vocalista señala que en su gira por México vio una pintura que la artista mexicana realizó ocho días antes de fallecer y notó que había escrito una frase sobre un trozo de sandía, por lo que la apuntó pensando que era un buen título aunque no se le escapó la idea de la cabeza.

Aunque ya tenía el nombre, estaba buscando la canción con la que realmente se ajustara. Probó con diferentes canciones pero simplemente no era posible y después de múltiples intentos, reconoció la que al fin podría llamarse así.

Un miércoles por la madrugada después de ingerir pastillas para poder dormir le llegó una línea melódica a la mente: “I used to rule the world…” (Solía dominar el mundo) y aunque una parte de él luchaba por descansar, otra se impacientó y lo llevó a desarrollar su idea.

Armado de su guitarra y una idea recién llegada, el artista comenzó a escribir, grabó el resultado y después de eso se sintió orgulloso de lo que había logrado porque se convirtió en una canción importante para los miembros de Coldplay según lo que mencionó en una entrevista con Howard Stern en 2016.

Sin embargo la importancia de la pintora mexicana fue más trascendental que el título, pues en ese mismo viaje conoció su historia y consideró que firmar con esa frase representaba mucha valentía y coraje.

Un símbolo de lucha por la libertad

El vocalista mencionó que esta canción pasó a ser muy importante para la agrupación después de su creación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque la inspiración provino de una obra de Frida Kahlo, también encontraron un complemento en una pintura de Eugene Delacroix, pues reflejaba la unión de las personas en su búsqueda de libertad.

Por tal motivo, la portada de su cuarto álbum de estudio fue “La libertad guiando al pueblo” una obra política en la que se representa la revolución de 1830 cuando después de “las tres jornadas gloriosas”, periodo de conflicto en Francia librado 27, 28 y 29 de julio del mismo año, se derrocó a Carlos X y su reinado del terror, lo que permitió que llegara Luis Felipe de Orleans al trono.

Se puede apreciar en este cuadro al óleo una composición triangular en la que la libertad es el foco de atención por las líneas de tensión y la luz que da sobre ella. Posteriormente es posible ver a burgueses, mendigos y niños portando armas en lo que parece ser una rebelión.

La letra de la canción muestra analogías y metáforas en las que se recurre a diferentes acontecimientos históricos y por lo mismo, muchas personas fueron inspiradas a través de este tema.