Jung Hae In en México: Fecha, sede y precio de los boletos del Fan Meeting del actor de K-dramas

El popular actor de K-dramas visitará México para reunirse con sus fans. (Archivo)

La emoción está en el aire para los amantes de los K-dramas en México, ya que el reconocido actor Jung Hae In, protagonista de la nueva serie “Love Next Door”, visitará el país para llevar a cabo su primer fan meeting en Latinoamérica titulado “OUR TIME”.

Nacido el 20 de abril de 1988 en Seúl, Corea del Sur, Jung Hae In ha emergido como uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento surcoreano. Su talento ha logrado traspasar fronteras, ganándose una legión de seguidores en todo el mundo, incluyendo a México.

Jung Hae In inició su carrera como modelo, pero fue su transición a la actuación lo que lo catapultó al estrellato. Con su impresionante versatilidad, ha demostrado su capacidad para desempeñar roles en géneros que van desde el romance y el drama hasta la acción y la comedia. Su habilidad para conectar emocionalmente con el público ha sido clave en su éxito.

Uno de sus papeles más memorables fue en la serie “While You Were Sleeping” (2017), donde interpretó a Han Woo Tak, un oficial de policía con habilidades especiales. La serie, que también contaba con las estrellas Suzy y Lee Jong Suk, se convirtió en un fenómeno y consolidó a Jung Hae In como un nombre a seguir en el ámbito del K-drama.

Póster oficial de Jung Haei In en México. (Ninshi Entertainment)

Desde entonces, ha continuado expandiendo su carrera con papeles icónicos. En “One Spring Night” (2019), interpretó a Yoo Ji Ho, un farmacéutico atrapado en una compleja relación amorosa. En “Snowdrop” (2021), dio vida a Im Soo Ho, un estudiante de medicina inmerso en un drama político y romántico junto a Jisoo de BLACKPINK, reafirmando su estatus como uno de los actores más prometedores de su generación.

Jung Hae In ha participado en una serie de exitosos K-dramas que han dejado huella en los corazones de sus fans. Algunas de sus producciones más destacadas incluyen “Prison Playbook” (2017-2018), “Something in the Rain” (2018), “A Piece of Your Mind” (2020) y “D.P.” (2021-2023).

Recientemente, el actor fue parte de la presentación de “Veteran 2″ en el Festival de Cannes 2024, lo que evidencia su creciente reconocimiento internacional. Con cada nuevo proyecto, Jung Hae In continúa conquistando a su audiencia y dejando claro que es una de las estrellas más brillantes en ascenso del K-drama.

El talento y carisma de Jung Hae In lo han convertido en un fenómeno no solo en Corea del Sur, sino también en países como México, donde sus producciones son recibidas con entusiasmo.

Fan meeting en México

El esperado evento para conocer al actor se llevará a cabo el próximo viernes 10 de enero de 2025 en el icónico Circo Volador, a partir de las 20:00 hrs.

Ninshi Entertainment ha prometido una experiencia inolvidable para todos los “Haeiness”, como se autodenominan los seguidores del actor. Durante el fan meeting, los asistentes podrán disfrutar de dinámicas interactivas y sorpresas especiales preparadas por Jung Hae In, lo que promete ser un momento único para los fanáticos.

La venta de boletos para este evento será el viernes 4 de octubre a las 11:00 a.m. a través del sistema de Superboletos.

Precios de los boletos y mapa del recinto. (Ninshi Entertainment)

El evento contará con una actividad Photogroup antes del fanmeeting, y una Goodbye Session, donde Jung Hae In se despedirá personalmente de los fans VIP y Preferente. Además, habrá un sorteo de una foto polaroid exclusiva, tomada y autografiada por el actor el día del evento.

Los precios de las entradas son los siguientes:

VIP: $4,990 MXN (incluye entrada anticipada, foto grupal con Jung Hae In, pulsera VIP y Goodbye Session)

Preferente: $3,290 MXN (incluye Goodbye Session)

General: $1,690 MXN

Beneficios de los boletos. (Ninshi Entertainment)

Con una capacidad de 3,000 personas, el Circo Volador se prepara para recibir a los seguidores de Jung Hae In en lo que promete ser una noche mágica.