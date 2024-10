Gala Montes confiesa si denunciará legalmente a Adrián Marcelo tras su choque en ‘La Casa de los Famosos México’

Adrián Marcelo fue el habitante más polémico de La Casa de los Famosos. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Sin duda, uno de los momentos más polémicos que dejó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue la fuerte rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes, donde ella denunció haber sido víctima de machismo, misoginia y violencia psicológica.

De hecho, tras ciertas actitudes del regiomontano, marcas que se anunciaban en el programa de televisión comenzaron a terminar su relación laboral con Televisa, argumentando que la forma de ser de “algunos participantes” no encajaban con sus valores ni sus productos.

Fueron varias peleas entre Gala Montes y Adrián Marcelo, pero destacan dos de ellas: la primera, cuando el comediante hizo comentarios sobre la madre de la actriz y cuestionó su salud mental; y la segunda, cuando Montes enfrentó el comentario “una mujer menos para maltratar” que soltó Adrián durante una gala de eliminación donde sólo había mujeres en peligro de abandonar el juego.

Durante el tiempo que estuvieron encerrados Gala y Adrián, la madre de la actriz manifestó indignación por la actitud que el regiomontano tenía contra su hija y lo denunció legalmente. Recientemente, la finalista de La Casa de los Famosos México tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde habló del tema.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la denuncia legal contra Adrián Marcelo?

Gala Montes. (ViX)

La actriz de El Señor de los Cielos agradeció que el tema del feminismo y la misoginia quedara evidenciada en un programa tan exitoso: “Siempre es una bandera que he defendido, para mí es un sueño hecho realidad que haya pasado en televisión nacional, que se haya hablado de estos temas que incomodan (...) Las cosas están sucediendo y pasan en el trabajo, en los realitys, en la calle, en el camión... la misoginia es una realidad y no hay que normalizarlo”.

Además, dijo que lo que la salvó de sus enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos México fue su fortaleza: “Afortunadamente yo no tenía miedo, no me faltaba. Este (Adrián Marcelo) me amenazó, me dijo que me iba a hacer la vida cuadritos y dije perfecto, vamos a ver de a cómo nos toca”.

Aunado a esto, se pronunció sobre la denuncia que puso su madre contra Adrián: “La verdad es admirable quien se atreva a hacer una denuncia, sobre todo pública y sobre todo algo que está aconteciendo en todo el país, qué valentía de mi jefa, le agradezco que haya hecho algo por mí, es un ejemplo de que no hay que quedarnos callados”.

Gala Montes encara nuevamente a Adrián Marcelo por comentarios misóginos. (X/@luis_gj)

Sobre si apoya la denuncia y se unirá a ella, Gala Montes confesó: “Tengo aún cosas que aterrizar, tengo cosas qué hacer, viene chamba, no me quisiera enfocar en malas vibras, yo ya olvidé el nombre de ese señor, y me viene valiendo madres”.

El papel de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México’

Durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo se vio envuelto en varias controversias que culminaron con su salida del programa. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando, en una de las galas, pronunció la frase “una mujer menos para maltratar”, refiriéndose a las mujeres en peligro de ser eliminadas. Este comentario desató una fuerte discusión con Gala Montes y generó una ola de críticas en redes sociales, acusándolo de violencia psicológica y misoginia.

Desde el inicio del programa, Adrián Marcelo había dejado claro cuál sería su papel, según relató su amigo La Mole. Antes de ingresar al reality, el comediante advirtió a Televisa sobre el tipo de humor que emplearía, lo cual no evitó que sus comentarios generaran controversia.