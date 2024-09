Este fue el mensaje que Ernestina Godoy dedicó a AMLO antes de finalizar el sexenio: “Nunca se va a ir”

La próxima consejera jurídica de la presidencia envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador (X/@lorettofran)

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO} como el titular del Poder Ejecutivo Federal vive sus últimas horas. En ese sentido, actores políticos afines al movimiento conocido como la “Cuarta Transformación” han comenzado a dedicar palabras de despedida al Presidente de México. Ernestina Godoy no se quedó atrás y lo hizo desde la tribuna del Senado.

En la misma sesión donde fue encaminada la declaración de constitucionalidad de las reformas en materia de la Guardia Nacional (GN), así como de pueblos indígenas y afromexicanos en el Senado, Ernestina Godoy Ramos tomó la tribuna de la Cámara Alta para dedicar unas palabras a la administración que finaliza y la que comenzará de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Entonces en cuanto a mi presidente, pues él no se va. Nunca se va a ir porque lo que nos enseñó cada día en esas mañaneras fue a cómo gobernar y cómo relacionarnos con el pueblo. Cada día era una enseñanza. Así que los grandes no se van, los grandes se quedan en nuestro corazón porque amor con amor se paga. Nos dejó una nueva manera, nos dejó el humanismo mexicano, nos toca darle vida y teorizar sobre él”, expresó.

Ernestina Godoy asumió el cargo de senadora por cerca de un mes (Cuartoscuro)

Durante su mensaje, también dedicó un momento para dirigirse a los jóvenes legisladores que han integrado el Congreso de la Unión para la LXVI Legislatura y forman parte de los partidos políticos que enarbolan el movimiento conocido como “Cuarta Transformación”. De hecho, mencionó el nombre de algunas de sus representantes.

“Con mi querido presidente son muchos años. Yo creo que algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando ya estábamos nosotros caminando por Tabasco y demás. Hay muchos chiquitos, pero además son la generación obradorista 100 por ciento. Nacieron obradoristas, ahí está Andrea, Citlalli, Julieta, muchísimos jóvenes que no conocen otra cosa más que el obradorismo y qué bueno, porque están con toda la pureza del amor al pueblo”, pronunció.

El mensaje de la exfiscal de la Ciudad de México (CDMX) no finalizó ahí. De hecho, brindó un adelanto de la función que asumirá como integrante del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo a partir del próximo 1 de octubre de 2024.

AMLO se retirará de la vida pública cuando termine su sexenio; el más corto desde que fue aprobada dicha temporalidad en el cargo (Andrés Manuel López Obrador)

“Como consejera les estaré mandando muchas iniciativas que va a mandar nuestra queridísima presidenta porque hay que rehacer el andamiaje constitucional y legal para hacerlo acorde con el humanismo mexicano. Así que trabajo no les va a faltar y lo que les pido es no aflojen. Todo el paso fuertísimo porque el pueblo lo requiere. Decirle al pueblo de México que no les vamos a fallar”, expuso.

Cabe mencionar que, por decisión de la primera Presidenta en la historia de México, Ernestina Godoy Ramos ocupará el cargo de consejera jurídica en la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, a partir del próximo 1 de octubre tendrá que separarse del cargo de senadora por la Ciudad de México (CDMX) que ocupa dentro del Congreso de la Unión.

Fue el pasado miércoles 25 de septiembre de 2024 cuando el Pleno del Senado decidió aprobar la licencia solicitada por Godoy Ramos a partir del día 30 para poder ocupar su nuevo cargo. Junto con ella, los senadores también avalaron la licencia por tiempo indefinido de Omar García Harfuch y Citlialli Hernández Mora, quienes ocuparán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de las Mujeres, respectivamente.