Violencia no para en Sinaloa: reportan hallazgo de cuerpos calcinados y apilados al sur de Culiacán

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles de este hallazgo. (JESÚS VERDUGO/CUARTOSCURO)

La violencia en Sinaloa derivada de disputas internas del Cártel del Pacífico entre Los Chapitos y Los Mayos sigue generando asesinatos en varias partes de la ciudad de Culiacán.

Medios locales de Sinaloa reportaron que durante la mañana de este sábado 28 de septiembre, el hallazgo de varios cuerpos calcinados los cuales fueron apilados en una parcela.

De acuerdo con El Debate, los cuerpos fueron localizados en la comunidad de Echeverría, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Abuya, al sur de Culiacán.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del estado de Sinaloa han confirmado estos hechos.

Fuerzas de la Guardia Nacional y soldados del Ejército en Culiacán. Ilustrativa. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Los hechos violentos que comenzaron desde el 9 de septiembre han dejado más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Hasta el momento la Fiscalía de Sinaloa no ha actualizado la cifra total de homicidios ni de personas desaparecidas desde el comienzo de los enfrentamientos.

Tan sólo la noche del viernes 27 de septiembre, se reportó el hallazgo de ocho cuerpos asesinados, con señales de tortura, dentro de una camioneta blanca que tenía la leyenda de “Bienvenidos a Culiacán”, justo el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba de gira en el municipio de El Rosario.

En ese evento, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, consideró que en la entidad hay “brotes de violencia” los cuales, dijo, se están controlando en conjunto con las dependencias de seguridad federales.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Foto: Presidencia

“Hay como en todas partes personas y grupos que gustan de la violencia, que generan o son generadores de violencia, aquí los estamos teniendo ahora, pero hemos tenido la fortuna de estar apoyados por el presidente Andrés Manuel”, dijo.

“Ya está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía tenemos brotes. (...) Tenemos ahora la posibilidad de contener los brotes de violencia que se han generado por grupos de la delincuencia organizada en disputa, pero ahí estamos, no hemos dejado de tener el apoyo del presidente”, destacó.

Por ello, Rocha Moya calificó este sábado desde Mazatlán que la noche de ayer fue una mala jornada en materia de seguridad.

El mandatario estatal lamentó la situación sobre los enfrentamientos entre civiles armados y los bloqueos carreteros, principalmente en la vía de Cosalá, en la Maxipista-Culiacán-Mazatlán; hecho que dejó tres pérdidas humanas.

“No ha parado, ya lo dije. Lamentablemente siguen los eventos, siguen los hechos violentos, tuvimos una noche mala, siempre qué hay una muerte o un herido, es malo, pero la autoridad está atendiendo las cosas. Están las fuerzas federales en buena proporción, están metidos. Por ejemplo ayer tuvimos la baja de tres militares, pero es el costo lamentable de la búsqueda de la tranquilidad de la población, lo que más importa es que la gente viva segura y a cómo se venga tenemos que enfrentar”, expresó en rueda de prensa.