Karely Ruiz genera polémica al anunciar que criará a su hija con una modelo de OnlyFans: “Seremos las mejores madres”

El anuncio del embarazo de Karely Ruiz ha generado una nueva ola de polémica en redes sociales, no solo por la sorpresa de la noticia, sino también por la identidad de la persona que la acompañará en esta etapa. La reconocida modelo erótica, con una fuerte presencia en plataformas como OnlyFans, compartió a través de sus redes sociales que la madre de su hija será la también popular influencer y modelo panameña Gracie Bon, causando revuelo entre sus millones de seguidores.

Karely Ruiz, conocida por sus contenidos atrevidos y su autenticidad en redes sociales, reveló que Gracie Bon será quien la acompañe en la crianza de su hija, noticia que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter). “Seremos las mejores madres. Te amamos, hija”, escribió Karely en una publicación junto a Gracie, confirmando el compromiso de ambas de brindar una vida llena de amor a su bebé.

La reacción del público ha sido variada. Mientras que algunos aplauden la decisión de Karely de compartir este aspecto personal de su vida, otros han expresado escepticismo, en parte por la sorpresiva revelación de Gracie como pareja y madre de la futura bebé. Aunque la relación entre ambas modelos no había sido confirmada antes, los mensajes recientes dejaron claro que su vínculo va más allá de la amistad. “Siempre juntas en cada etapa. Te amo. Ya estaba cansada de estar oculta”, fue la respuesta de Gracie Bon, dejando ver que su romance ha sido una relación privada hasta el momento.

Karely Ruiz reveló que Gracie Bon será quien la acompañe en la crianza de su hija, noticia que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram. (karelyruiz)

Un cambio radical: Karely Ruiz piensa en dejar OnlyFans

El anuncio del embarazo ha traído consigo otro cambio significativo en la vida de Karely Ruiz. La modelo expresó que está considerando dejar de crear contenido erótico para OnlyFans, plataforma en la cual ha sido una de las figuras más reconocidas en los últimos años. Con un enfoque en la maternidad y su deseo de darle lo mejor a su hija, Karely manifestó su intención de iniciar una nueva etapa.

“Voy a darle otro lado de mí a mi hija”, afirmó Karely en un directo con sus seguidores. “A veces mucha puter** aburre, entonces tengo que darle a mi bebé todo y a ustedes también, entonces tengo que trabajar”, dijo la influencer, dejando en claro que, aunque seguirá activa en redes sociales, su contenido podría cambiar para reflejar su nueva realidad.

La noticia de su posible retiro de OnlyFans ha generado reacciones encontradas. Muchos de sus seguidores expresaron tristeza por la posibilidad de que Karely deje el contenido que la llevó a la fama, mientras otros la felicitan por priorizar el bienestar de su hija. Karely defendió su decisión, resaltando que la maternidad es un derecho que también le corresponde, sin importar el tipo de trabajo que desempeñe. “También las put** podemos tener hijos, ¿quién dijo que no? ¿Dónde está escrito que esta vieja no puede tener hijos? Ella no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo, así que lo demás se me resbala”, añadió.

Gracie Bon: la modelo que acompañará a Karely Ruiz en su nueva etapa

Gracie Bon, la mujer elegida por Karely para compartir la crianza de su bebé, también es una figura destacada en OnlyFans y las redes sociales. La modelo panameña ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a su carisma y contenido atractivo, similar al de Karely. Su participación en este proyecto familiar ha sido celebrada por sus seguidores, quienes han mostrado apoyo a la pareja tras conocer la noticia.

Hasta el momento, la relación entre ambas modelos había sido mantenida en secreto. Sin embargo, la nueva etapa que están por comenzar llevó a que decidieran hacer pública su relación, mostrando su amor y compromiso hacia la familia que están formando. En Instagram, Gracie ha compartido varias publicaciones donde se le ve emocionada y comprometida con esta nueva etapa. “Siempre juntas”, subrayó, dejando ver que la unión con Karely es más fuerte que nunca.

El anuncio del embarazo de Karely Ruiz y la elección de Gracie Bon como la otra madre de su hija han desatado debates sobre la diversidad en la crianza y los nuevos modelos familiares. Aunque Karely ha sido criticada por su estilo de vida y el tipo de contenido que crea, ha dejado claro que está decidida a brindarle lo mejor a su hija. Este nuevo proyecto familiar con Gracie Bon ha sido un claro desafío a los estereotipos, mostrando que el amor y el compromiso son los principales pilares para criar a un hijo, sin importar los prejuicios que puedan existir alrededor.

Karely Ruiz anunció su embarazo y paralelamente compartió en redes sociales aspectos de su fiesta de revelación de género. (@karelyruiz)