Tesis de maestría que Lord Molécula pidió a AMLO firmar no fue aprobada por la universidad donde estudió

Luego de que el periodista Carlos Pozos Soto, mejor conocido como Lord Molécula, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmar su tesis de maestría, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García aclaró que el trabajo no ha sido aprobado.

A través de un comunicado, la institución educativa explicó que el proyecto de Lord Molécula no cumple con los parámetros establecidos.

“El proyecto de Tesis que ha presentado Carlos Pozos Soto en actos públicos, no ha sido avalado por las autoridades de la institución por no adecuarse a lo establecido en el Estatuto Reglamento que nos rige. Por tanto, dicho trabajo académico no ha sido aprobado ni es reconocido por esta institución”, informó.

