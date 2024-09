“Incongruencia”; conductores de Sale el Sol critican a Pepe Aguilar por ‘Cuídamela Bien’, tiradera a Christian Nodal

Conductores de Sale el Sol tuvieron opiniones encontradas por el nuevo tema de Pepe Aguilar. (SaleelSol, pepeaguilar_oficial, Instagram)

Pepe Aguilar acapara la conversación en redes sociales debido a su nuevo tema, ‘Cuídamela Bien’, un dardo musical dirigido a su yerno Christian Nodal. La canción está disponible en plataformas de música streaming y en YouTube, donde a unas horas de su lanzamiento superó los 70 mil reproducciones.

La canción, de corte ranchero, tiene una letra con varias referencias a la historia de amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar, además de una clara advertencia: “Haz las cosas bien porque para forajidos, mijo, aquí no es”.

En la emisión de este viernes del matutino Sale el Sol, los conductores Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro tuvieron opiniones encontradas por el tema. Infante y Alvarado calificaron como incongruente al intérprete de regional mexicano por el lanzamiento, afirmando que desde hace años han establecido un veto a ciertos medios y condicionan a otros para no tocar temas personales durante las entrevistas.

“Esto me pone a dudar mucho, entonces, ¿guardamos la privacidad o no la guardamos? ¿Utilizamos la vida privada para algo comercial o no lo hacemos?”, cuestionó Ana María Alvarado. Gustavo Adolfo Infante coincidió con ella y expuso las condiciones que suele imponer Pepe Aguilar a los medios en México:

“Es donde está la incongruencia. En México, donde se les ha dado absolutamente todo, ellos ponen el alto, marcan distancia con todos los medios porque tenemos que respetar su vida privada. Pero están haciendo negocio con la vida privada”, dijo el periodista.

Joanna Vega-Biestro fue a contracorriente y defendió a Pepe Aguilar. Para la conductora, no había incongruencia de parte del artista, por el contrario, celebró que mostrara una nueva faceta en su carrera y fuera más frontal respecto a ciertos temas personales. Incluso, comparó su caso con la tiradera que hizo Shakira contra su ex, Gerard Piqué, después de su separación.

“Es como Shakira, todos estamos hablando de su ruptura en su momento. Estamos hablando de Ángela, de Nodal, de Pepe, ¿por qué no utilizarlo?”, expuso Vega-Biestro. Ana María Alvarado argumentó que no estaba de acuerdo debido a que el tema afectaba al esposo de su hija.

No obstante, para Joanna Vega-Biestro la nueva canción se amolda a un tipo de nueva publicidad a la que los artistas no pueden ser ajenos: “Está aprovechando que está en boca de todos. Si de todos modos, lo diga o no lo diga, se están diciendo cosas terribles de Ángela en las redes”.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha reaccionado públicamente al lanzamiento de su famoso suegro. El artista sonorense actualmente está en California, donde tiene previstas algunas fechas de su tour Forajido.

